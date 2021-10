Algemesí tindrà el seu propi concurs de gastronomia local

Print This Post

Aquest dissabte, la regidoria de Turisme junt a l’Associació de Restaurants i Bars d’Algemesí (l’ARBAL) ha presentat la recepta de l’Arròs sec d’Algemesí -un plat que té com a base l’arròs, l’anguila i la carabassa- a la Mostra de Turisme organitzada a l’Hemisfèric de València per la Generalitat Valenciana.

Es tracta del plat que serà protagonista al I Concurs de Gastronomia Local d’Algemesí, un esdeveniment gastronòmic únic que s’estrena enguany amb l’objectiu de promocionar i posar en valor la gastronomia local i de proximitat km 0.

Es celebrarà el 28 de novembre a la Plaça Major amb motiu del 10é Aniversari de la declaració de la Festa de la Mare de Déu com a Patrimoni de la Humanitat i dins del context de la III edició de GASTRO RIBERA, un esdeveniment que ofereix diferents activitats turístiques de caràcter gastronòmic per donar a conéixer i promocionar els productes km 0 de la comarca durant tot el mes de novembre.

Organitzat pel Consorci de la Ribera, un dels objectius de GASTRO RIBERA és formar als professionals del sector gastronòmic, és per a això que s’està realitzant un curs formatiu en conjunt amb la Regidoria de Turisme d’Algemesí, l’ARBAL i el col·legi Sant Josep de Cal·lassanç. Amb 14 participants, el curs té una duració de 8 hores on s’elaboren receptes amb productes de proximitat i es donen les ferramentes necessàries per a poder tractar el producte de proximitat de la mà de David Ramírez, xef del Restaurant el Caramelito d’Alzira.