Algemesí uneix esport i igualtat en la campanya del Dia Internacional de la Dona

L’Ajuntament commemorarà enguany el 8 de març amb dones esportistes. Així, Algemesí unirà en el Dia Internacional de la Dona igualtat i esport en una campanya titulada “Les esportistes per la Igualtat” en la que a més de les regidories d’Igualtat i Esport han participat l’associació de Fotoaficionats d’Algemesí i la televisió municipal Berca tv.

L’objectiu principal de la campanya és fer més visible la presència femenina als esports i crear referents en totes les generacions. Nou dones algemesinenques que practiquen esport habitualment o què l’esport s’ha convertit en el seu mitjà de vida donen veu en aquesta campanya a la presència femenina en tots els esports. La campanya consta d’una exposició fotogràfica a la façana de l’edifici del mercat municipal, una exposició en format digital i un vídeo promocional.

Cadascuna de les esportistes, dones i xiquetes d’Algemesí, de totes les edats mostren la seua imatge en representació d’alguns dels molts esports que es poden practicar en la nostra ciutat com futbol, handbol, bàsquet, gimnàstica, caminar, natació, atletisme, pilota valenciana i molts més. I totes elles baix el lema “Esportistes per la Igualtat” ens conviden a viure l’esport de forma lliure i amb respecte.

Tant des de la regidoria d’Igualtat com d’Esports han destacat la necessitat de potenciar la presència femenina en l’activitat física i l’esport. “L’absència de la presència femenina en algun esport, pot fer pensar que un esport és més propi d’un gènere o l’altre. Quan tots els esports podem ser realitzats tant per dones com hòmens”, assegura la regidora d’Igualtat, Fina Machí.

“Encara que la situació ens obligue a quedar-nos en casa, a manifestar-nos des dels balcons i compartir per xarxes els motius de la celebració, continuarem corrent per la igualtat als carrers d’Algemesí fins que totes i tots puguem partir de la mateixa línia d’eixida”, ha afirmat el regidor d’Esports, Rafa Lluch.