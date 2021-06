Alginet es concentra davant la violència de gènere

Print This Post

A les 12 del migdia, a la porta de l’Ajuntament, un bon grup d’alginetins i alginetines s’han reunit a la porta de l’ajuntament per a demostrar el seu suport a les víctimes de la violència de gènere.

El regidor d’educació, esport i cultura, Vicent Gaya ha sigut l’encarregat de llegir el manifest, acompanyat per l’alcalde d’Alginet, Jose Vicente Alemany i més regidors del consistori.

Tal com ha transmés Gaya “hui ens concentrem davant l’Ajuntament per mostrar la nostra repulsa i dir prou als feminicidis i a la violència vicària. Rebutgem els assassinats masclistes de Tenerife i de Sevilla, i tots els actes de violència de gènere que ocorren encara en la nostra societat. A més volem donar suport a totes les dones i a totes les famílies que pateixen aquesta barbàrie, provocada per la violència masclista”.

Amb la consigna “Les volem vives i amb vides dignes! Diguem no a la violència masclista!”, el regidor d’educació finalitzava el manifest. L’acte ha continuat amb un minut de silenci per part dels assistents que ha acabat amb un fort aplaudiment.