Alginet presenta als Súper erres

Una campanya per a millorar el medi ambient i activar el menjar local



El divendres 5 de novembre, a la Casa de Cultura, es va realitzar la presentació de la campanya Súper erres.



Una campanya de conscienciació que busca promoure les 3 R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) i incentivar la comprar en el comerç local.



La campanya, subvencionada per la Mancomunitat de la Ribera, juntament amb l’Economia del Bé Comú, es durà a terme a Alginet, Carcaixent, Catadau, Alfarp i Llombai a través de l’empresa alginetina Eco inventa’m Coop. V



La regidora de comerç, Elia Ferrer explicava que “des d’aquest Ajuntamiento hem apostat per aquest projecte perquè, a part de gestionar-lo una empresa del poble, pensem que és un bon pas per a continuar augmentant la compra en els nostres establiments i fer-ho de manera sostenible”.



Propietaris de diferents comerços locals han assistit a la presentació de la campanya on se’ls ha explicat el procediment de funcionament i se’ls ha format en els objectius ODS.



Amparo Méndez, coordinadora d’aquest i membre d’Eco inventa’m Coop. V comentava que “aquest projecte busca promocionar el comerç local a través de les clàusules socials i ODS”.



Els xiquets de les escoles del municipi participaran en tallers mediambientals amb l’objectiu és fer-los reflexionar sobre situacions, problemes, recursos i solucions que disposen per a millorar el món i contribuir al seu desenvolupament sostenible, d’una manera lúdica. Els alumnes rebran un àlbum de cromos on hi ha consells i curiositats per a millorar el planeta i que han de completar.



La mecànica de la promoció és molt senzilla perquè cada comerç que s’adherisca a la campanya disposarà d’un distintiu ètic i sostenible i de cartells d’aquesta.



Els xicotets, per la compra en l’establiment, rebran un paquet amb cromos. Una vegada completat l’àlbum el portaren a l’Ajuntament on es realitzarà el sorteig d’un premi.



Els comerços interessats a participar en aquesta, de manera totalment gratuïta, només han de sol·licitar-ho en l’ADL

Una manera fàcil i divertida de cuidar el nostre planeta i incentivar la compra en el comerç local d’Alginet.