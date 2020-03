Alginet presenta el llibre “Més de 50 dones d’Alginet

Connect on Linked in

El dimarts 3 de març , al Teatre Modern es va dur a terme la presentació del primer llibre “Més de 50 dones d’Alginet”. Dins de la celebració dels actes de la setmana de la dona, una de les novetats ha estat aquest llibre dut a terme pel fotògraf Pascual Cebrián, el periodista Alfons Juan i el veí Hermelando Bosch.



Un llibre, que tal com explicava Jose Vicente Alemany Motes, alcalde d’Alginet, “és un reconeixement a la tasca de les dones. Un llibre grandiós i que és important perquè d’alguna manera reconeixem a les dones en el seu esforç, el seu ofici… Un llibre interessant i important, ja que, com diu Cebrián al llibre, són totes les que estan però no estan totes les que són així que a l’any que ve cal continuar amb aquest projecte”.



La regidora de la dona, Maria José Martínez es comprometia a realitzar una segona edició d’aquest. Martínez comentava que “des de la Regidoria de la Dona aquest projecte ha significat una nova etapa, cal fer canvis importants i significatius i de conscienciació. Aquest llibre porta la distinció d’unes poquetes entre moltíssimes dones que caldria destacar d’Alginet i que han estat pioneres en la seua tasca en diferents àmbits. Un llibre que representa sols una xicoteta porció dels sentiments d’aquestes dones i de les metes aconseguides per elles. Sé que es queda curt i com a regidora em compromet a fer altres 50 dones més perquè la veu de les dones d’Alginet siga coneguda per tot arreu”.



Un llibre que començava a agafar forma en una xarrada informal davant d’un café a la Casa de la Cultura segons explicava el redactor del llibre Alfons Juan “tot va començar quan Hermelando Bosch em va dir, vull fer el mateix que a Picassent. Començarem, es va parar i a finals de novembre va vindre Pascual i heu vam reprendre i ací està el resultat”.



Tal com explicava el fotògraf del llibre, Pascual Cebrián “el llibre té com a objectiu fer visible el paper de les dones. Significa que les dones son persones que estan iguals que els hòmens i no cal diferenciar-les i una manera de fer-les visibles és a través d’una exposició com està i d’un llibre com aquest”.



En finalitzar la presentació al Teatre Modern, els assistents van poder gaudir de l’exposició de fotografia ubicada a la sala d’exposicions del teatre i on es poden observar les 52 dones seleccionades per a aquesta primera edició. L’exposició romandrà oberta fins al 13 de març de dilluns a divendres de 6 a 8 de la vesprada.