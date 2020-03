Print This Post

Com actua la localitat d’Alginet en conseqüència en aquesta crisi del coronavirus? I quines mesures ha dut a terme l’ajuntament? José Vicente Alemany, alcalde de la localitat ens ho conta.La població actua amb responsabilitat davant la situació.Seguirem informant-los per veure com es desenvolupa la situació.