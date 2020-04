Aliança per l’Emergència Climàtica, convoquem a una mobilització internacional des dels balcons aquest divendres 24 a les 22 hores

Connect on Linked in

Diverses organitzacions en defensa del clima, encapçalades pel moviment Fridays for Future, a la qual ens sumem les diferents plataformes vinculades a l’Aliança per l’Emergència Climàtica del territori valencià, convoquem a una mobilització internacional des dels balcons aquest divendres 24 a les 22 hores, amb intenció de cridar l’atenció, a partir de l’actual emergència sanitària, sobre la imperiosa necessitat de reorientar el rumb general de la nostra societat.

Urgim a la Generalitat Valenciana, als municipis i a les forces socials a una reflexió conjunta profunda que conduïsca, després de l’emergència sanitària, a la transformació real de la nostra manera de viure perquè siga socialment justa i climàticament sostenible.

Demanem al Govern del Botànic que dedique esforços a reflexionar estratègicament sobre com impulsar polítiques que canvien el model actual que ens està portant a la vora d’una situació de no retorn.

Demanem al Consell que aquesta reflexió profunda compte amb la participació de la societat civil per a impulsar els canvis necessaris: enfortir els sistemes agroecològics tendint a la sobirania alimentària; donar suport a l’economia circular en les indústries, així com la seua relocalització i la maximització de la durabilitat dels productes; impulsar canvis educatius perquè l’actual escala de valors, en la qual preval el consumisme, siga reemplaçada per la suficiència; canviar la manera d’entendre la mobilitat, reorganitzant els espais, augmentant els transports públics, l’ús de la bicicleta i restringint l’ús del cotxe; reorientar el sector de la construcció perquè rehabilite habitatges i edificis, i canviar la legislació per a disminuir les zones d’expansió en els PGOU municipals; impulsar les energies 100% renovables; gestionar els residus per a recuperar els materials i reutilitzar tota la matèria orgànica; ampliar les àrees naturals protegides i impulsar canvis urbanístics perquè les nostres ciutats tinguen un aire net, amb molts més arbres i grans espais convertits en zona de vianants, i posant en valor el sector públic i les cures que, com ha quedat demostrat, són pilar fonamental de la nostra societat.

Demanem als nostres ajuntaments que es comprometen impulsant aquestes polítiques i ampliant el seu impacte. La implicació des de la proximitat que suposen les polítiques municipals contribuirà, sens dubte, a aquest canvi de paradigma.

Instem al Govern del Botànic a sol·licitar del govern central una reforma fiscal per a gravar les rendes més altes, exigir un esforç als bancs d’acord amb el seu propi rescat en la passada crisi i insistir en la sol·licitud d’un finançament just per a la Comunitat Valenciana per a poder impulsar aquests canvis i avançar, entre altres, en l’inexcusable establiment d’una renda bàsica universal que garantisca una vida digna a totes les persones.

L’emergència climàtica és real i així es manifesta. Cada vegada tenim menys temps i per això aquesta crisi sanitària ha de servir per a replantejar el model actual i canviar el rumb.

Creiem que és ara, abans del restabliment total de l’activitat, quan fa falta pensar en tot això.

El Govern del Botànic ha de reorganitzar profundament les seues prioritats perquè les polítiques de mitigació i adaptació a l’emergència climàtica puguen ser l’eix de la seua actuació futura.