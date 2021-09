Alícia Pallardó i Sandra Peris signen al llibre d’honor de l’Ajuntament de Torrent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els Falleres Majors visiten l’Ajuntament i després presencien la primera mascletà dels Falles 2021

Els Falles de 2021 ja han començat i la programació d’actes ofials ens porta per al migdia de dijous la visita institucional dels falleres majors al consistori, on Alícia Pallardó i Sandra Peris han signat en el llibre d’honor de l’Ajuntament, un costum que començà fa quatre anys. Els falleres majors de Torrent han estat rebudes pel alcalde Jesús Ros i el regidor de Festes, José Pascual Martínez.

Premis

Després d’haver passat pel diluvi de la gran Nit de la Plantà, els 29 comissions de la ciutat acabaren de preparar hui els monuments, raó per la qual s’ajorna per a demà divendres la declaració dels monuments guanyadors. Per primera vegada en la història de la ciutat, el jurat estarà format pels mateixos representants dels comissions falleres de Torrent, que valoraren entre ells els monuments que més destaquen.

Aquesta decissió ha estat consensuada pels diferents membres de la Junta que, en una declaració feta aquest mateix matí i davant l’excepcionalitat de la situació viscuda anit, han fet públic l’acord de mantenir el concurs de monuments amb els mateixes bases que s’estableixen tots els anys, però adaptades a la situació actual.

Mascletà

També en el dia de hui, els festers i els festeres han tingut ocasió de presenciar la primera mascletà d’aquesta setmana fallera. L’empresa FX Global Foc ha estat l’encarregada de preparar aquest espectacle que ha dirigit la pirotècnica Pepa Martínez i que ha pres foc a uns trenta quilos de pólvora.

Com que enguany la situació sanitària ha condicionat tots els actes fallers, aquesta mascletà, igual que tots els espectacles pirotècnics que és faran a Torrent, ha estat retransmesa en directe pel Facebook de l’Ajuntament i de la Junta Local Fallera, en previsió d’evitar els possibles aglomeracions.

D’altra banda, calç destacar que la Falla Cronista Beguer ha rebut la visita de la Delegada del Govern, Gloria Calero, a qui acompanyava l’alcalde Jesús Ros, i que han volgut contemplar en persona el monument que s’ha convertit en un símbol dels valors de la igualtat.

Trasllat de la Mare de Déu

Finalment, aquesta vesprada, al voltant dels 19:30h, tindrá lloc un dels actes fallers que més passions desperta entre els devots de la Geperudeta. És tracta del ‘Trasllat de la Mare de Déu’, un costum que començà fa més de cinquanta anys i que dónes d’aleshores és seguit per molts torrentins i torrentines. Els fallers de la comissió del Barri Cotxera acompanyen la imatge de la Mare de Déu fins la parròquia de l’Assumpció, en la Plaça de l’Església, on s’estarà els dies de l’Ofrena, fins que torne al seu lloc després d’uneixes intenses jornades festives, de tradició i de germanor.