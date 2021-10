‘Aliments de l’horta i la mar per a València’: el projecte municipal per a promocionar i fer visibles els productes de proximitat

Print This Post

Alejandro Ramon: “una part fonamental d’este projecte és l’elaboració d’un mapa i una guia de recursos perquè la ciutadania sàpia on es pot abastir amb productes de proximitat”

La Regidoria d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta i el Consell Alimentari Municipal de València ha posat en marxa el projecte “Aliments de l’horta i la mar per a València”, una iniciativa per a difondre i donar visibilitat a la producció de productes de proximitat d’esta zona i distribuïts a través de canals curts de comercialització. El regidor Alejandro Ramon ha posat en valor la importància de projectes com este “perquè ens permeten arribar a la ciutadania i promocionar i fer visibles els productes de proximitat, que són els protagonistes d’allò que defensem: una alimentació sostenible i saludable i la dignificació de la producció agroalimentària”.

Una part del projecte consistix a crear un mapa i una guia de recursos local per a afavorir que la ciutadania de València estiga informada d’on abastir-se amb producte de proximitat i visibilitzar al sector productiu de l’horta. A més, es complementen amb un programa de sensibilització sobre alimentació de proximitat, saludable, sostenible i justa als barris, que en esta primera edició té lloc al barri del Cabanyal-Canyamelar.

El programa consta de diverses sessions presencials amb diferents formats, on es tirarà dels fils producció-abastiment-consum-cuina vinculats al teixit del barri per a parlar d’alimentació sostenible, saludable i justa. Es farà a través d’activitats on cobren centralitat els vincles entre el territori, l’estacionalitat i la proximitat, les persones productores i el xicotet comerç, l’horta i el paisatge agrari i pesquer o la gastronomia local.

El programa s’estendrà fins el pròxim 27 de novembre, és gratuït i amb aforament limitat. Alejandro Ramon ha ressaltat que les activitats de sensibilització que contempla “són fonamentals per a donar més centralitat a la importància d’una alimentació saludable, sostenible i justa i apropar el vincle amb l’horta i la mar i dignificar socialment els treballs vinculats a la producció alimentària de proximitat”.