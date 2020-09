Alliberades 23 tortugues babaues a la platja de Cullera

Print This Post

La platja de Cap Blanc de Cullera ha sigut este matí l’escenari de l’alliberament de 23 tortugues caretta caretta — conegudes col·loquialment com tortugues babaues — recentment nascudes. Així, estes tortugues entren al Mediterrani pel mateix lloc on la mare va decidir fer el seu niu el passat mes de juliol per tal que facen la seua funció natural.

En els primers passos cap al mar d’estes 23 germanes han estat presents l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, el regidor de Medi Ambient, Bernat Escolá, i la regidora de Benestar Animal, Marta Tur, a més del director del centre de recuperació La Granja del Saler, Juan Antonio Gómez.

Mayor ha destacat que és «un dia històric perquè es la primera vegada que tenim registre d’una tortuga babaua que ha post en la platja de Cullera i participem juntament amb l’Oceanogràfic i Conselleria que són qui tutoritzen la seua cria i solta».

La màxima autoritat local també ha explicat que a este primer alliberament se suma a un projecte amb l’Oceanogràfic de 14 cries més — del mateix niu — que estaran resguardades i en observació perquè es facen més grans i dins d’un any soltar-les també a Cullera. «Un projecte apassionant que denota que Cullera és una ciutat amiga dels animals.

La tortuga babaua és la més abundant del Mar Mediterrani i una de les espècies autòctones que més cal conservar.