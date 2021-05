Almussafes acomiada oficialment a l’excapità del Lloc Principal de la Guàrdia Civil, Javier Muñoz

Connect on Linked in

Després d’una dècada al capdavant de l’aquarterament d’Almussafes, el capità Javier Muñoz Díez va cessar la setmana passada del lloc a l’espera de traslladar-se a un nou destí

Hui dilluns, 3 de maig, l’Ajuntament d’Almussafes li ha retut homenatge en un acte oficial que ha comptat amb la presència d’autoritats, representants de les forces i cossos de seguretat, familiars i amistats del capità

Després d’una dècada en l’exercici de les seues funcions en l’àmbit de la Seguretat Ciutadana comandant el Lloc Principal de la Guàrdia Civil d’Almussafes, Javier Muñoz Díez, va finalitzar a mitjan la setmana passada la seua trajectòria en la població a l’espera d’un pròxim destí que li permeta continuar ascendint professionalment en la Força de Seguretat de l’Estat. La seua magistral labor professional a Almussafes, unida a la plena integració en la societat civil i a l’exemplar coordinació amb la resta de cossos de seguretat li han fet guanyar el respecte i admiració de la ciutadania en general i de la institució local en particular. Per això, aquest mateix matí, l’Ajuntament d’Almussafes li ha retut homenatge públic en un acte replet de simbolisme que el ja excapità de l’aquarterament d’Almussafes ha presidit al costat de l’alcalde, Toni González, l’intendent cap de la Policia Local, Ernesto Serrano, el nou tinent del Lloc Principal de la Guàrdia Civil, Israel Neira i la cap de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d’Almussafes, Antonia García.

“El lema de la Guàrdia Civil especifica que L’Honor és la meua Divisa i l’has aconseguit amb escreix. Deixes una forta empremta en el municipi d’Almussafes. T’has guanyat un gran respecte, admiració i estima per la magnífica labor professional que has desenvolupat durant aquests deu anys, per la teua proximitat de cara al ciutadà i per la teua desbordant personalitat, valors tots ells que sempre recordarem amb nostàlgia”. Amb aquestes paraules el president de l’executiu local, Toni González, ha acomiadat amb honors al comandant al capdavant del Lloc Principal d’Almussafes durant l’última dècada, un professional plenament compromés amb la lluita contra la violència de gènere i la protecció d’un col·lectiu dotat de gran vulnerabilitat, com és el de les persones de la tercera edat.

La Corporació Municipal, policies locals, guàrdies civils, voluntaris i voluntàries de Protecció Civil, autoritats, familiars i amistats de Javier Muñoz Díez li han acompanyat durant el matí de hui dilluns en l’acte públic organitzat per l’Ajuntament e Almussafes en agraïment per la responsabilitat, plena dedicació, comportament honorable i bon fer, ideals dels quals sempre ha fet gala en l’exercici de la seua professió entregada al Cos de la Seguretat Pública de l’Estat.

L’11 de novembre de l’any 1998 es va inaugurar el Lloc Principal de la Guàrdia Civil d’Almussafes. Quasi 13 anys després, l’any 2011, la calidesa, simpatia i sobrada professionalitat d’un jove tinent de la Guàrdia Civil, nascut a Sòria, enamorat de València i sobretot d’una valenciana en particular, la seua parella de vida i mare dels seus tres fills, va transformar les diferents estades d’aquest edifici de la força de seguretat d’àmbit nacional i sobretot va revolucionar, en el bon sentit de la paraula, la societat almussafenya.

Javier va saber guanyar-se des del primer dia el respecte de companys i l’afecte de veïns i veïnes, també d’autoritats i de representants d’entitats locals. Parlar hui dia de Javier Muñoz a Almussafes és referir-s’a un dels nostres conciutadans més estimats i admirats.

Per això, Israel Neira, tinent al capdavant de l’aquarterament d’Almussafes des de dimecres passat, 28 d’abril, i company d’Acadèmia de Javier Muñoz, no ha dubtat a enaltir les seues virtuts com un autèntic exemple a seguir. “La teua empatia, generositat i compromís amb la ciutadania et fan especial i únic i per això la caserna de la Guàrdia Civil d’Almussafes sempre serà la teua casa i et rebrem amb els braços oberts”.

Emotives paraules també les que li ha dedicat l’intendent cap de la Policia Local, Ernesto Serrano. “Estic orgullós que hages sigut ací deu anys i que les relacions de cooperació i coordinació amb el cos de la Policia Local hagen sigut tan fluides”, ha destacat, desitjant-li així mateix que puga aconseguir tots els seus objectius tant personals com professionals en aquesta nova etapa que ara inicia.

Per part seua, la cap de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d’Almussafes, Antonia García, li ha reconegut el tracte i el servei prestat, a més de desitjar-li molta sort en el seu nou destí.

El capità, Javier Muñoz, ha afirmat sentir-se completament feliç en la localitat. “Us porte en el cor. Com a Almussafes, en cap poble de la Comunitat Autònoma. Em vaig molt tranquil perquè el lloc d’Almussafes es queda amb un molt bon comandant de comandament. Només demane que tracteu a Israel com m’heu tractat a mi”.

Durant el seu comiat oficial, Javier ha tingut paraules d’agraïment per a totes les persones assistents a l’acte, amb les quals ha compartit vivències tant professionals com d’àmbit social i personal.