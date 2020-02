Almussafes acull aquest dissabte la XVI Trobada d’Escriptors de la Ribera

L’autora local amfitriona de la convocatòria, en la qual ja hi ha inscrites 35 persones, és Mari Carmen Sáez



Aquest dimecres 5 de febrer conclou el termini per a confirmar l’assistència a la jornada, que es desenvoluparà durant el matí i conclourà amb un dinar



Mari Carmen Sáez actua aquest dissabte 8 de febrer com a amfitriona de la XVI Trobada d’Escriptors de la Ribera, un esdeveniment que per primera vegada des de la seua creació se celebra a Almussafes. Organitzat en aquesta ocasió per la mateixa Sáez i per Bàrbara Torres, durant el matí es realitzarà una ruta cultural pels principals punts d’interés del nucli urbà i al migdia es traslladaran a la Llar dels Jubilats per a compartir un dinar de germanor. Les inscripcions per a participar en la jornada romandran obertes fins a aquest dimecres 5 de febrer.



El col·lectiu d’escriptors i escriptores de la Ribera es reuneix aquest dissabte 8 de febrer a Almussafes per a celebrar la seua setzena trobada. La iniciativa, plantejada com una jornada lúdica en la qual les persones assistents coincideixen per a intercanviar experiències al voltant de l’activitat literària mentre es culturitzen, aterra per primera vegada en el municipi de la mà de l’autora local Mari Carmen Sáez, organitzadora de l’esdeveniment al costat de Bàrbara Torres.



L’agenda del dia començarà a les 10 hores amb una benvinguda que es durà a terme enfront de l’edifici del Centre Cultural, situat al carrer Ausiàs March número 39. A continuació hi haurà temps lliure per a l’esmorzar i a les 11 hores està prevista una recepció en la citada infraestructura que donarà pas a una visita guiada per Almussafes a càrrec de l’escriptor local Melchor Duart en la qual es recorrerà la història de la població a través de les vivències i anècdotes dels seus habitants al llarg dels segles.



En el passeig, les persones assistents tindran l’oportunitat de conéixer de prop el centre històric i la Torre Razef, entre altres llocs d’interés. També es realitzarà una parada a la Biblioteca Pública Municipal, on els escriptors podran signar exemplars dels seus llibres. L’itinerari conclourà en el mateix punt de partida, el Centre Cultural, on l’Ajuntament els convidarà a un vermut. La guinda a la jornada la posarà un dinar de germanor que es realitzarà en el restaurant La Llar dels Jubilats.



Les inscripcions per a participar en aquesta XVI Trobada d’Escriptors de La Ribera romandran obertes fins a aquest dimecres 5 de febrer i per a realitzar-les cal posar-se en contacte amb alguna de les dues organitzadores a través dels seus respectius comptes en Facebook i concretar si s’assisteix només a la ruta o també al dinar. A més, haurà d’indicar-se si s’ha publicat algun llibre en 2019 i el seu títol.