Almussafes acull aquesta setmana el seu XXIII Open de Tennis en Cadira de Rodes

L’esdeveniment, puntuable per al rànquing nacional, està organitzat pel Club de Tennis local, la Real Federació Espanyola de Tennis i la Federació Valenciana de Tennis



El torneig, en el qual col·labora activament l’Ajuntament, comptarà amb la participació d’un total de 24 esportistes, alguns en el top 10 espanyol

Del divendres 9 al diumenge 11 d’abril, els millors tennistes en cadira de rodes d’Espanya es reuniran a Almussafes per a participar en el XXIII Open de Tennis en Cadira de Rodes de la localitat. Set dels 24 jugadors inscrits en la convocatòria estan en aquests moments en el top 8 del rànquing nacional, per la qual cosa des de l’organització destaquen l’alt nivell del torneig, que es disputarà en les instal·lacions esportives municipals situades en el Polígon Industrial Joan Carles I. El sorteig dels enfrontaments es realitzarà el dijous 8 d’abril, mentre que el lliurament de premis està previst per al diumenge 11 a partir de les 13.30 hores, just quan concloguen les finals. El Club de Tennis de la població, la Real Federació Espanyola de Tennis i la Federació Valenciana de Tennis organitzen l’esdeveniment, que compta amb el suport de l’Ajuntament.



Alguns dels millors jugadors de tennis adaptat d’Espanya es donaran cita del 9 a l’11 d’abril a Almussafes en la vint-i-tresena edició de l’Open Nacional de Tennis en Cadira de Rodes del municipi, una competició amb la qual el Club de Tennis de la població, la Real Federació Espanyola de Tennis i la Federació Valenciana de Tennis busquen promocionar els valors propis d’aquesta disciplina esportiva i motivar la seua pràctica.



En aquesta ocasió, han confirmat la seua participació un total de 24 esportistes procedents de Catalunya (6), Andalusia (5), La Rioja (1), Madrid (5), Murcia (1), Aragó (1), Astúries (1), Galícia (1), País Basc (1) i la Comunitat Valenciana (2). En la llista destaquen Martín de la Puente, Daniel Caverzaschi, Quico Tur, Cisco García, José Ramón Ortiz (jugador amb llicència del C. T. Almussafes), Jorge Iglesias i Arturo Montes, tots ells entre els huit primers d’Espanya.



L’Ajuntament d’Almussafes col·labora en l’organització del torneig a través de la cessió de les instal·lacions en les quals es disputen les trobades, situades en el Polígon Industrial Joan Carles I, en la difusió de la convocatòria i en els diferents aspectes relacionats amb la logística de la convocatòria. “L’Open de Tennis en Cadira de Rodes d’Almussafes s’ha convertit en un autèntic referent a nivell nacional i des de l’executiu municipal intentem donar suport a la iniciativa perquè considerem que és necessari donar-li visibilitat, perquè és un exemple del que significa l’esperit de superació, el sacrifici i l’esforç”, afirma el regidor d’Esports, Pau Bosch.



Agenda

El dijous 8 d’abril es durà a terme el sorteig dels enfrontaments, que començaran la jornada següent. Organització i jugadors es reuniran en les mateixes pistes per a establir amb qui s’enfrontarà cadascun en les diferents fases del campionat, que es desenvoluparà del divendres 9 al diumenge 11, dia en què es disputaran les finals, tant la de consolidació com les de l’individual dels grups A i B i la de dobles. El lliurament de premis i la clausura de l’open està previst que se celebren a partir de les 13.30 hores.



En aquest XXIII Open Nacional TSR d’Almussafes, puntuable per al rànquing nacional, s’entregaran trofeus per al campió, el finalista i els semifinalistes de cadascuna de les categories de simples i dobles. Així mateix, l’organització entregarà per sorpresa en un detall commemoratiu a una de les persones o empreses col·laboradores del torneig, reconeixement consistent en una xicoteta escultura de la Torre Razef, principal monument històric del municipi.



En 2020 la pandèmia de coronavirus va obligar a retardar la vint-i-dosena edició del campionat, traslladant-la del mes d’abril al d’octubre. El protocol de prevenció de la Covid-19 va funcionar bé, segons l’organització, des d’on garanteixen que en la nova convocatòria se seguiran totes les mesures aprovades per les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat dels esportistes i de les persones encarregades de fer possible l’esdeveniment.