Almussafes acull del 2 al 4 d’octubre el seu XXII Open Nacional de Tennis en Cadira de Rodes

El Club de Tennis de la localitat organitza novament el torneig en col·laboració amb l’Ajuntament i amb la presència de nombrosos patrocinadors



Esportistes d’un total de set comunitats autònomes participaran en l’esdeveniment, que es disputarà en les Pistes de Tennis i Pàdel del polígon

Del 2 al 4 d’octubre, les principals figures del tennis adaptat d’Espanya es donaran cita en el XXII Open Nacional de Tennis en Cadira de Rodes d’Almussafes, que se celebrarà en les Pistes de Tennis i Pàdel situades en el Polígon Industrial Joan Carles I de la localitat. Està prevista la presència d’esportistes de set autonomies, els qui s’enfrontaran per aconseguir la victòria en dues categories, simples i dobles. La gala inaugural se celebra el dijous 1 d’octubre a l’Hotel Bartos, on també se sortejaran els encreuaments del torneig. La cerimònia en la qual s’entregaran els premis del campionat, puntuable per al rànquing nacional, es durà a terme el diumenge 4 d’octubre a partir de les 13.30 hores. El regidor d’Esports, Pau Bosch, ressalta “el tremend esforç que fa cada any el Club de Tennis per a tirar avant aquest torneig. A més, aquest 2020 el procés s’està veient condicionat inevitablement per la pandèmia, amb tota la incertesa que això provoca”.



Seguint la tradició, iniciada fa ja més de dues dècades, el Club de Tennis d’Almussafes es prepara per a la celebració del XII Open Nacional de Tennis en Cadira de Rodes de la població. Es tracta d’un esdeveniment de primer nivell i d’àmbit nacional amb el qual l’entitat busca potenciar la pràctica d’aquesta disciplina esportiva i promocionar la labor realitzada per totes les persones que es dediquen a ella, precisament en l’any en el que el club commemora el seu 40 Aniversari, una efemèride que ompli de satisfacció a tots els associaciats i a la seua Junta Directiva, presidida per Miguel Ribes.

La pròxima edició de la iniciativa, organitzada per l’entitat i subvencionada per l’Ajuntament d’Almussafes i la Generalitat Valenciana, es desenvoluparà del 2 al 4 d’octubre en les Pistes de Tennis i Pàdel situades en el Polígon Industrial Joan Carles I, on mesuraran les seues forces tennistes de set comunitats autònomes (La Rioja, Galícia, Aragó, Catalunya, Madrid, Andalusia i Comunitat Valenciana).



“Vull ressaltar el tremend esforç que fa cada any el Club de Tennis per a tirar avant aquest torneig. A més, aquest 2020 el procés s’està veient condicionat inevitablement per la pandèmia, amb tota la incertesa que això provoca. Aquesta situació no ha sigut un impediment perquè, seguint amb totes les mesures establides per les autoritats sanitàries, l’associació haja continuat apostant per una competició plenament consolidada i reconeguda pel món del tennis adaptat, per la qual cosa felicite públicament els seus responsables per la seua excepcional labor”, explica el regidor d’Esports, Pau Bosch.



Seguint el reglament, hi haurà dues modalitats, Individual i Dobles, i els caps de sèrie es triaran em base al rànquing Nacional. El sorteig per a determinar les trobades es realitzarà el dijous 1 d’octubre durant el sopar de gala que se celebrarà a l’Hotel Bartos de la localitat, i a la qual està prevista l’assistència d’autoritats, membres de l’organització, jugadors i col·laboradors.



El lliurament de trofeus es durà a terme el diumenge 4 d’octubre a partir de les 13.30 hores en una cerimònia que servirà, a més, per a fer balanç i clausurar l’open. S’entregaran premis per al campió, el finalista i per als semifinalistes en cadascuna de les categories de simples i dobles. A més, als campions i finalistes de consolació se’ls concedirà un guardó donat per Esplai Esport.



Des de l’organització recorden que els resultats obtinguts en aquest open, que compta amb el suport de la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana i de la Real Federació Espanyola de Tennis, són puntuables per al rànquing nacional i destaquen la dificultat que ha comportat la cerca de finançament en plena pandèmia. Malgrat les circumstàncies, l’entitat ha aconseguit el suport del consistori municipal però també de la Generalitat Valenciana i d’al voltant de quaranta empreses de l’entorn.



Participants

Enguany han confirmat la seua presència en la pista un total de 16 jugadors, dels quals tres es troben entre els deu millors de tota Espanya. És el cas del madrileny Alberto Naranjo (2) i dels catalans Emilio Isamat (6) i Mario Roque García (8). També participarà en la competició el valencià Juan P. Plaza, la llicència del qual està en aquests moments en procés de tramitació. Completen la llista d’inscrits Francisco Javier Sánchez Alba (Andalusia), Iosu Villaoz (Múrcia), Jakup Dominic Bukala (Catalunya), Patxi Fadrique (País Basc), Carlos Pina (Aragó), José Coronado (Catalunya), Juanjo Rodríguez ((La Rioja), Francesc Prat (Catalunya), Jorge Iglesias (Madrid), Arturo Montes (Andalusia), Juan Ramón Ortiz Estévez (Andalusia) i Cisco García (Andalusia).