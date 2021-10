Almussafes acull la presentació oficial de la marca EB Percussion, creada pel percussionista valencià Edware Bustos

Connect on Linked in

El músic impulsa aquest projecte per a “conjuminar diferents disciplines culturals i artístiques i fer-les accessibles a tots els públics i gustos”



El concert amb el qual arranca aquesta aventura se celebrarà el pròxim dissabte 23 d’octubre a les 20 h i en ell actuaran nombrosos artistes del panorama nacional

La cultura tindrà un nou lloc a Almussafes gràcies a l’espectacle que se celebrarà el pròxim dissabte 23 d’octubre en el Centre Cultural. El músic Edware Bustos llançarà oficialment amb aquest acte EB Percussion, la seua nova marca artística. Amb ella, pretén unir diferents disciplines culturals i artístiques perquè tothom puga assaborir-les i gaudir-les. En el concert estarà acompanyat per cantants, músics, dj, ballarins, actrius i artistes plàstics. Les entrades estan disponibles en www.enterticket.es i en la Cafeteria del Centre Cultural.



El pròxim dissabte 23 d’octubre, a les 20 hores (amb obertura a les 19.30 h) a la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes, se celebrarà la posada de llarg del nou projecte artístic del músic valencià Edware Bustos, titulat EB Percussion. El jove, que compta amb el patrocini de l’Associació en Llengua de Signes de la població, s’ha proposat unir disciplines culturals com la música, el ball i la interpretació, i oferir el resultat d’una manera oberta a totes les persones amb l’objectiu de sorprendre i il·lusionar.



Per a aquest primer recital han confirmat la seua presència més de tretze artistes, els qui abrigallaran en l’escenari a Edware Bustos i compartiran amb el públic assistent diverses actuacions “plenes de ritme, bona música, interpretació i ball, buscant en tot moment el gaudi dels assistents”, ressalta l’organització de l’esdeveniment. D’aquesta manera, estaran Álvaro Deplé, Dani Martín, Silvia Sahuquillo, Casimiro Quesada, Pilar Mor, Salvador García, Mama San, Rodri Fre, Belén Bottarini, Carlo Blacksoul, Carmela, Alba DM i Josi, entre altres.



Les entrades per a assistir al concert, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes, poden adquirir-se en https://www.enterticket.es/eventos/concierto-presentacion-eb-percussion-139212 i en la Cafeteria del Centre Cultural. “Volem apostar per la música en directe, posant en valor la força de la cultura i el suport i aposta del municipi” per aquesta mena d’iniciatives, resum des d’EB percussion.