Almussafes acull la XXVII trobada Internacional de Mags.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Seran quatre dies intensos d’activitats; xerrades, conferències i gal·les. Artistes i il·lusionistes d’arreu del món acudiran com a visitants i com a participants dels espectacles.

Almussafes acull un any més la vint-i-setena Trobada Internacional de Mags, quatre dies intensos d’activitats en els que la màgia serà la protagonista. Una de les principals activitats que ha destacat en aquest congrés màgic ha sigut el Concurs Internacional de Màgia General que s’ha celebrat al Centre Cultural de la localitat. Al concurs han concursat set participants, cinc espanyols i dos francesos.

El jurat del concurs ha sigut presidit per Manolo Casares però també l’integrarán reconegudes figures de l’àmbit de la màgia com Anthony Blake, Jorge Blass, G Alexander i Raúl Alegría. Jorge Blass ens ha contat en què es basa el jurat per proclamar als guanyadors.

Els participants coneixeran el resultat del concurs a la inauguració del congrés. Per altra banda, la Fira Màgica també ha arrancat i compta amb 28 empreses que exposen les novetats del món màgic situat al Pavelló Poliesportiu Municipal.

Durant els pròxims dies, Almussafes seguirà amb activitats com màgia al carrer, conferències i xerrades amb importants il·lusionistes i gal·les de tota classe.