Almussafes acull l’exposició ‘De la Vega, un pilotari’, basada en el llibre del mateix nom sobre l’esportista local

La mostra s’inaugurarà aquest divendres 18 de setembre i romandrà disponible fins al dimarts 6 d’octubre en el Museu Casa Ayora



L’obra, escrita per Joan Francesc Herrero, oncle del protagonista, i il·lustrada per Carmen Orellana, dóna a conéixer la trajectòria del jove

Aquest divendres 18 de setembre, a les 20 hores, es durà a terme en el Museu Casa Ayora d’Almussafes la presentació del llibre ‘De la Vega, un pilotari’ i la inauguració d’una exposició sobre aquest. Escrit per l’oncle de l’esportista almussafeny, el documentalista Joan Francesc Herrero Piqueres, i il·lustrat per la pintora Carmen Orellana Martín, narra la trajectòria del jove, que en els últims anys s’ha posicionat com una de les màximes figures de l’esport autòcton valencià. A l’homenatge, que estarà presidit per l’alcalde, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, està prevista l’assistència del protagonista, l’autor, la seua família i nombroses personalitats vinculades a aquest àmbit.



L’Ajuntament d’Almussafes continua bolcat en la difusió de la pilota valenciana. A la representació els dies 25 i 26 de setembre de l’obra teatral ‘L’Home Bo’, en la qual es reflexiona sobre la història d’aquest esport autòcton, el consistori sumarà en uns dies dues noves activitats amb l’objectiu de continuar donant a conéixer aquest món. Aquest divendres 18 de setembre, a les 20 hores, el Museu Casa Ayora de la localitat acollirà la presentació del llibre ‘De la Vega, un pilotari’ i la inauguració d’una exposició basada en el contingut d’aquesta obra, escrita pel seu oncle, Joan Francesc Herrero Piqueres, i il·lustrat amb dibuixos creats per la pintora Carmen Orellana Martín. “Reprenem l’activitat cultural d’Almussafes i ho fem al Museu Casa Ayora, un nou espai públic preparat per a acollir una amplia agenda d’iniciatives culturals com és que cas d’aquest rellevant acte que conjuga l’esport i la cultura i que, a més, es tradueix en un gran satisfacció, pel fet de tindre com a protagonista la imparable trajectòria esportiva d’un gran pilotari d’Almussafes”, afirma el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



La biografia, redactada en primera persona, narra la trajectòria de l’almussafeny però en sentit contrari. Així, conta la seua història des del seu triomf en la Lliga Bankia d’Escala i Corda’ a l’abril de 2019, torneig en el qual es va proclamar guanyador al costat dels seus companys Félix i Natxo, els qui integraven l’equip d’Almussafes, fins al seu naixement.



L’exposició que acompanya al projecte literari, que estarà instal·lada en tres sales de la primera planta de l’edifici, inclou un total de 28 panells amb dibuixos i retallades de premsa, en els quals es narra el camí realitzat per De la Vega per a arribar a l’elit de la pilota valenciana. Així mateix, també inclou un apartat amb tots els trofeus aconseguits. La mostra, a la inauguració de la qual acudiran l’alcalde, el regidor d’Esports, l’autor, el protagonista i la seua família, estarà disponible fins al pròxim dimarts 6 d’octubre de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.



A l’acte també estan convidat el personal de la Federació, la Fundació i El Club de Pilota Valenciana de la població, així com les màximes figures d’aquest esport i companys del protagonista. “Servirà d’homenatge per a un jove esportista que ens està donant grans alegries i que mereixia un tribut a la seua alçada, perquè no sols ha aconseguit destacar en totes les modalitats d’aquest esport, sinó que, a més, els seus resultats estan ajudant a difondre aquesta disciplina entre les generacions més joves, una cosa totalment necessària per a la pervivència de la pilota”, ressalta el regidor d’Esports, Pau Boch.



El llibre

‘De la Vega, un pilotari’ va ser publicat a principis de 2020 per l’Associació Cultural d’Antella (CILIM) i consta de 150 pàgines en les quals es combina el text de Joan Francesc Herrero Piqueres amb els dibuixos de Carmen Orellana. Herrero, oncle de l’esportista, és documentalista, activitat que li ha permés publicar nombrosos llibres sobre la seua localitat, Antella, i sobre altres assumptes històrics. L’Ajuntament adquirirà 50 exemplars per a continuar difonent la trajectòria del jove entre la ciutadania.



De la Vega

L’esportista Lluís de la Vega Herrero, de 22 anys i natural d’Almussafes, va començar en la pilota valenciana als 7 anys i amb el pas del temps ha aconseguit guanyar un gran nombre de títols en totes les modalitats d’aquesta disciplina esportiva. Un dels més destacats és, tal com es conta en el llibre, la seua victòria en la Lliga Bankia d’Escala i Corda 2019 celebrada en el trinquet Pelayo de València, en la qual va participar al costat dels seus companys de l’equip d’Almussafes Félix Augusto Peñarrubia Larrosa i Natxo Chacón Dalmau.