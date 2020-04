Almussafes adapta el seu programa de mediació per a persones sordes per a oferir suport escolar al col·lectiu

La intèrpret, Beatriz de la Guardia, resol els dubtes de comprensió i lectoescriptura de l’alumnat i ajuda en la traducció de textos



També col·labora amb les famílies en les quals hi ha membres amb problemes d’audició per a facilitar la comunicació en qüestions educatives



Les famílies almussafenyes en les quals hi haja persones amb problemes d’audició poden contactar amb el Servei de Mediació, Assessorament, Formació, Interpretació i Accessibilitat per a les Persones Sordes si necessiten col·laboració en l’àmbit escolar. L’Ajuntament de la població ha adaptat aquest programa municipal durant l’estat d’alarma per a atendre les necessitats sorgides en aquest col·lectiu després de l’inici de les classes a distància. Les persones interessades poden accedir al servei, que és totalment gratuït, telefonant al 699 78 51 02 o enviant un e-mail a estelafernandez@icav.es. “Pensem que en aquestes circumstàncies pot ser de gran ajuda, sobretot tenint en compte les enormes facilitats que ens brinden hui dia les noves tecnologies per a connectar-nos sense haver d’eixir dels nostres domicilis”, afirma el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.



El Servei de Mediació, Assessorament, Formació, Interpretació i Accessibilitat per a les Persones Sordes impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes, i al qual el consistori destina al voltant de 15.000 euros cada any, també ha patit modificacions després de la declaració de l’estat d’alarma pel coronavirus. La Regidoria de Benestar Social de la població ha decidit reorientar les seues funcions per a reforçar l’atenció prestada a l’alumnat, i més concretament als i les escolars que compten amb persones sordes en el seu nucli familiar.



Així, ofereix col·laboració per a millorar la interiorització dels continguts de les matèries que puguen resultar més complicades. “Sabem que hi ha xiquets i xiquetes sords que poden tindre dificultats de comprensió i de lectoescriptura, i per això pensem que en aquestes circumstàncies pot ser de gran ajuda, sobretot tenint en compte les enormes facilitats que ens brinden hui dia les noves tecnologies per a connectar-nos sense haver d’eixir dels nostres domicilis”, destaca el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.



Però aquesta iniciativa no es limita a fer costat únicament a l’alumnat, sinó que ofereix una atenció global, tal com remarca l’edil. “A vegades les persones amb problemes d’audició són els progenitors, amb les dificultats que provoca aquesta situació si són ells mateixos els que han de llegir els textos dels manuals per a explicar-los als seus fills i filles com desenvolupar els exercicis, com està ocorrent ara durant el confinament. Per això considerem que serà molt útil aquest servei”, explica Manzano. De fet, en aquests moments ja s’estan atenent tots dos tipus de casos (escolars sords amb progenitors oïdors i escolars oïdors amb progenitors sords).



A més del reforç escolar, que es realitza tant per videoconferència com per telèfon, el projecte ofereix traducció de textos d’anglés i valencià a través de correu electrònic per al citat col·lectiu. Per a accedir al servei, gratuït i obert a tota la ciutadania que ho necessite, tan sols cal contactar amb la mediadora, Estela Fernández, a través del 699 78 51 02 o enviant un e-mail a estelafernandez@icav.es.



Quatre anys de recorregut

El Servei de Mediació, Assessorament, Formació, Interpretació i Accessibilitat per a les Persones Sordes es va posar en marxa en 2016 amb l’objectiu de facilitar la integració i inclusió d’aquest col·lectiu en la vida de la població. Amb al voltant de 15.000 euros de pressupost a l’any, en 2019 va incorporar un servei d’accessibilitat a l’administració local que a través de vídeotelefonada facilita la comunicació entre les persones sordes i els diferents departaments municipals.