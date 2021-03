Almussafes alça la seua veu per la igualtat

La localitat celebra la tradicional concentració amb lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de la Dona



A l’acte, organitzat per l’Associació de Dones Progressistes en col·laboració amb l’Ajuntament, s’han distribuït màscares amb el logo ‘Igualtat Almussafes’

L’esplanada situada enfront de la casa consistorial d’Almussafes ha acollit aquest migdia la concentració amb la qual cada 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la localitat reivindica públicament la igualtat. Durant l’acte, organitzat per l’Associació de Dones Progressistes en col·laboració amb el propi Ajuntament, s’ha llegit un manifest en el qual s’han recordat les tasques pendents per a aconseguir aquest objectiu. Al voltant d’un centenar de persones han acudit a la cita, que s’ha desenvolupat amb total normalitat i seguint la normativa anticovid. La lectura dramatitzada de relats del llibre ‘Passos lleugers’, de Dacia Maraini, prevista per a ahir i suspesa per la pluja, es realitzarà aquest diumenge 14. Per a la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, “la igualtat real i efectiva depén de totes i tots i en jornades com aquesta tenim una nova oportunitat de visibilitzar millor aquesta reivindicació que no hem de desaprofitar”.



Com cada 8 de març, Almussafes ha commemorat el Dia Internacional de la Dona amb la celebració de la ja tradicional concentració enfront de l’edifici de l’Ajuntament, al parc Central. Durant l’acte, que ha començat a les 12.45 hores i s’ha prolongat al voltant de 15 minuts, s’ha llegit un manifest en favor de la igualtat entre dones i homes en el qual s’han recordat alguns dels reptes que continuen pendents per a aconseguir aquesta meta, entre els quals es troben l’erradicació de la violència de gènere, l’equiparació salarial o l’eliminació del sostre de cristall, entre altres assumptes.



L’Associació de Dones Progressistes de la població ha sigut novament l’entitat encarregada d’organitzar la iniciativa, tasca per a la qual ha comptat amb el suport i la col·laboració de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat del consistori municipal. Al voltant d’un centenar de persones, entre les quals es trobaven regidors i regidores, personal treballador de l’administració local, representants d’associacions i ciutadania en general s’han donat cita en aquest esdeveniment, en el qual s’ha complit de manera estricta amb la preceptiva distància de seguretat per a evitar possibles contagis per Covid-19.



“Encara queda molt per fer. És veritat que la igualtat es lluita cada dia, i no sols amb l’aprovació de lleis sinó també en la nostra vida quotidiana, censurant les actituds masclistes, però el 8M constitueix una data simbòlica en la qual és necessari reclamar amb més força que durant la resta de l’any tot allò que ens pertany. No es tracta de llevar res a ningú, sinó d’aconseguir una societat més justa en la qual a les dones se’ns tracte de la mateixa manera que als homes en tots els àmbits, tant en el laboral com en el social i familiar. La igualtat real i efectiva depén de totes i tots i en jornades com aquesta tenim una nova oportunitat de visibilitzar millor aquesta reivindicació que no hem de desaprofitar”, afirma la regidora d’Igualtat, Belén Godoy.

Des de la regidoria que coordina l’edil s’han dissenyat mascaretes commemoratives amb el logotip d’‘Igualtat Almussafes’ que s’han repartit abans de la lectura del manifest entre totes les persones assistents. “És una forma més de donar visibilitat a aquesta causa, sens dubte molt potent durant la pandèmia, perquè es tracta d’una peça que és obligatori utilitzar en tots els espais públics”, sosté Godoy.



VI Setmana per la Igualtat

A causa de la pandèmia, enguany la Setmana per la Igualtat d’Almussafes ha sigut diferent. De fet, a més d’aquesta concentració, tan sols s’ha programat un altre acte presencial, una lectura dramatitzada de relats extrets del llibre ‘Passos lleugers’, de l’escriptora Dacia Maraini, en col·laboració amb les associacions Mestresses de Casa TYRIUS, Afectats Fibromiàlgia i Dones Progressistes. Encara que estava previst que aquesta actuació se celebrara en l’Àgora del parc Central ahir, diumenge 7, la pluja va obligar l’Ajuntament a ajornar-la. Si no hi ha canvis d’última hora, es durà a terme aquest diumenge 14 a les 12 hores.



L’agenda d’activitats de la sisena edició de la commemoració s’ha completat amb la pintura d’un mural igualitari en la façana de les Piscines Municipals, la col·locació d’un llaç gegant al balcó de l’Ajuntament i la publicació d’una sèrie de vídeos en els quals s’ha homenatjat dones pioneres de la localitat. Les peces, de producció pròpia, estan disponibles en les xarxes socials municipals i en el canal de Youtube ‘Almussafes Web TV’.