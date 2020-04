Almussafes amplia els treballs de desinfecció als seus dos polígons industrials

Aquestes tasques van començar ahir, dilluns 20 d’abril, i es desenvoluparan amb periodicitat setmanal



L’objectiu és augmentar la seguretat dels treballadors i treballadores de les empreses que estan reprenent la seua activita

Des d’ahir, dilluns 20 d’abril, l’Ajuntament d’Almussafes desinfecta també els dos polígons industrials situats en la població. Amb la finalització de la paralització de les activitats no essencials, cada dia són més les empreses que estan reobrint per a continuar amb les seus respectius quefers. Per això, l’executiu municipal ha decidit ampliar els treballs de neteja a fons dels espais públics a aquests dos parcs, unes labors que s’executaran amb una periodicitat setmanal. El regidor d’Obres i Serveis i Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, afirma que l’objectiu d’aquest pla és “eliminar la càrrega viral que poden contindre les vies públiques” i suposa un complement a la resta de mesures recomanades per part de les autoritats sanitàries, entre les quals es troben la rentada de mans, el manteniment de la distància social i la desinfecció regular dels centres de treball.



L’Ajuntament d’Almussafes ha ampliat les labors de desinfecció per a lluitar contra el coronavirus a les seues dues àrees industrials, els polígons Joan Carles I i Nord, en els quals hi ha actualment prop de 140 empreses. Des d’ahir, dilluns 20 d’abril, la neteja amb hipoclorit de sodi (lleixiu) diluït en aigua es duu a terme també en aquests dos espais amb la finalitat d’augmentar la protecció de les persones que aquests dies estan incorporant-se al treball en les companyies que els integren. Així, amb una periodicitat setmanal, es desinfectaran calçades, voreres i contenidors per a disminuir tant com siga possible les possibilitats de contagi per tocar elements als quals podria haver-se adherit el virus.



“El nostre objectiu és protegir a la ciutadania i a les persones que acudeixen als seus llocs de treball i per això, tal com recomanen les autoritats sanitàries, hem decidit incloure aquests parcs empresarials al nostre pla, que persegueix extremar les precauciones eliminant la càrrega viral que poden contindre les vies públiques”, assenyala el regidor d’Obres i Serveis i Seguretat Ciutadana, Jaime Wic. “Cal extremar les precaucions i per això sumem aquesta mesura al compliment del confinament, el manteniment de la distància social, la utilització de màscara, la rentada amb freqüència de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic i la neteja amb assiduïtat d’oficines i altres espais de treball”, recorda l’edil.



Mentrestant, el consistori continua implementant aquest pla en el nucli urbà. Així, l’empresa contractada Girsa (de dilluns a divendres) i la brigada municipal (de dilluns a dissabte) s’encarreguen de la neteja dels espais públics amb la col·laboració voluntària de l’empresa Balsells (dilluns i dimecres), que realitza un reforç solidari en carrers, voreres i contenidors, i la Cooperativa COAGAL, que els dimarts i els divendres desinfecta les zones altes dels edificis amb un vehicle atomitzador.

Departament de Comunicació