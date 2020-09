Almussafes amplia en quatre el nombre d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics

L’Ajuntament instal·larà en breu dues infraestructures d’aquest tipus en el nucli urbà i altres dos en el Polígon Industrial Joan Carles I



El projecte, que suposarà una inversió de 45.584 euros, permetrà reduir les emissions de CO2



L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) aportarà 25.299 euros del total del cost definitiu de la intervenció



La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes adjudicarà, en breu, el projecte per a la instal·lació de quatre noves estacions de recàrrega de vehicles elèctrics de tipus 2 (semi-ràpida), per al quals disposa d’un pressupost de 45.584,04 euros. La intervenció, que se sufragarà en part gràcies a una subvenció de 25.299,20 euros concedida per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), permetrà la posada en servei d’un total de 8 nous punts de recàrrega simultanis amb els quals es podran reduir les emissions de CO₂ fins a 26,71 tC2eq/any en comparació amb els combustibles convencionals per a cadascuna de les estacions de recàrrega incloses en l’actuació i aconseguir un estalvi energètic de 9,73 tep/any. Dos d’elles estaran situades en el nucli urbà i les altres dues en el Polígon Industrial Joan Carles I, sumant amb la que ja està en funcionament al carrer Llauradors un total de 10 punts de recàrrega simultània i gratuïta per a tota la ciutadania.



Almussafes continua fent passos per a convertir-se en una ‘smart city’ o ciutat intel·ligent, concepte amb el qual es defineix a aquelles poblacions que busquen avançar en sostenibilitat a nivell econòmic, social i mediambiental. La pròxima actuació que posarà en marxa el municipi en eixe sentit serà la instal·lació de quatre noves estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics, que se sumaran a les dues infraestructures d’aquestes característiques inaugurades al desembre de 2018 i que estan disponibles al carrer Llauradors i la reguarda de la Policia Local, aquesta última destinada exclusivament a cobrir les necessitats energètiques dels vehicles del cos dependent de l’àrea de Seguretat Ciutadana. En el seu moment, la població es va convertir en la primera de la comarca de la Ribera Baixa a incorporar aquest tipus de dispositius.



El projecte, que compta amb un pressupost total de 45.584,04 euros i la concessió d’una subvenció de 25.299,20 euros de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per al seu finançament, consisteix en la col·locació i posada en servei d’un total de quatre estacions amb dues preses d’ús simultani cadascuna, de les quals dues estaran situades en el nucli urbà (carrers Sant Miguel i Ronda Lluis Duart Alabarta) i les altres dues en el Polígon Industrial Joan Carles I (carrers Canal de Crespo i Gregal). “L’estalvi energètic continua sent un dels nostres principals objectius perquè és la manera de reduir les emissions de CO₂ i, en conseqüència, de parar la contaminació a la qual estem sotmetent al nostre planeta”, assenyala la regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud.



Aquestes quatre estacions de recàrrega són de Tipus 2 (semi-ràpida) i funcionen mitjançant la col·locació d’un pal en el sòl al qual poden contactar-se simultàniament dos vehicles a través de dues preses en Mode 3 Mennekes amb una potència màxima de recàrrega en cada presa de 22 KW en AC. A més, compten amb fil pilot de comunicacions amb el vehicle, enclavament de connector durant la càrrega, indicació de l’estat per mitjà de senyalització LED i display informatiu a color. Finalment, incorporen un sistema d’identificació de l’usuari i un altre per a programar càrrega, autorització mitjançant APP i mòdul de comunicació mòbil 3G/GPRS.



Igual que ocorre amb l’estació situada al carrer Llauradors, “aquests nous dispositius estaran disponibles per a tota la ciutadania, facilitant al màxim les recàrregues en qualsevol moment del dia i de la nit, avantatges que sens dubte contribuiran al fet que cada vegada vegem més vehicles elèctrics o híbrids pels nostres carrers”, comenta l’edil sobre aquests huit nous punts que, sumats als dos ja existents, crearà una xarxa amb 10 preses simultànies. “L’augment resulta considerable, una cosa que tindrà el seu reflex tant en el nucli urbà com en el Polígon Industrial Joan Carles I, on fins ara no disposaven d’aquestes infraestructures”, afirma.



Reducció d’emissions i estalvi energètic

Segons el projecte, s’estima que aquests elements proporcionaran una reducció d’emissions de CO₂ de 26,71 tC2eq/any en comparació amb els combustibles convencionals per a cadascuna de les estacions de recàrrega incloses en l’actuació i un estalvi energètic de 9,73 tep/any. Per a Calatayud, “es tracta d’una xifra gens menyspreable que sumada a l’aconseguida amb la substitució de les lluminàries antigues per LED donen com a resultat una important baixada dels nivells de contaminació de l’aire”.