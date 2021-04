Almussafes amplia la seua Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ i impartirà els nivells II i III del certificat professional

Les persones que superen la primera fase podran incorporar-se a la segona etapa del projecte, que es desenvoluparà fins al 31 de maig de 2022



La Generalitat ha autoritzat la continuació del programa i ha concedit una subvenció de 241.358,40 euros per a desenvolupar-la, quantitat que se suma als 8.400 euros invertits per l’Ajuntament



L’alumnat que està participant en el nivell I d’‘Operacions auxiliars de serveis administratius i generals’ conclou el 30 de maig les pràctiques

L’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ d’Almussafes podrà impartir a partir del 31 de maig el programa ‘Suport Administratiu a Departaments Municipals II’, que permetrà l’obtenció dels certificats de professionalitat nivell II i III. El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) ha acceptat la petició realitzada per l’Ajuntament per a la continuació del projecte denominat ‘Et Formem Suport Administratiu a Departaments Municipals’, que en aquests moments es troba en la fase final de la primera etapa, consistent en la realització de pràctiques curriculars per part de l’alumnat en diferents departaments de l’administració municipal. Els 241.358,40 euros de la subvenció concedida per la Generalitat Valenciana i els 8.400 euros de fons propis del consistori permetran a aquestes persones seguir avant amb el seu procés d’aprenentatge, realitzat a través d’un sistema mixt d’ocupació i formació amb classes teòriques i pràctiques per les quals reben un salari.



El pròxim 30 de maig conclou la primera etapa de l’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ d’Almussafes, en la qual un grup de 10 persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables estan preparant-se per a l’obtenció del Certificat de Professionalitat de Nivell I d’‘Operacions auxiliars de serveis administratius i generals’. No obstant això, aquest fet no suposarà la fi del projecte, atés que el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora), organisme que promou la iniciativa, acaba de confirmar que la localitat disposa de l’autorització per a implementar la seua continuació, ‘Et Formem Suport Administratiu a Departaments Municipals II’. En conseqüència, es podran impartir en la població els continguts inclosos en els nivells II i III de la mateixa especialitat. Concretament, el nivell dos es denomina ‘Activitats Administratives en la Relació amb el Client’ i el tres ‘Assistència Documental i Gestió en Despatxos i Oficines’.



“Es tracta d’una excel·lent notícia, perquè l’alumnat inscrit en el programa que aconseguisca superar amb èxit aquest primer cicle podrà continuar formant-se a l’escola i aprofundir en els continguts relacionats amb aquest àmbit, augmentant de manera important les seues possibilitats de trobar ocupació”, subratlla l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.



Tal com estableix el calendari acadèmic, el 31 de maig començaran a impartir-se els continguts corresponents al Nivell II i sis mesos després els del Nivell III, proporcionant a les persones inscrites coneixements addicionals i més profunds als oferits fins ara en el programa. Tal com ha ocorregut en el Nivell I, el temari es transmetrà a través d’un sistema mixt d’ocupació i formació mitjançant el qual l’alumnat es prepara per a l’obtenció del citat certificat mentre realitza pràctiques en diferents departaments municipals, rebent durant el procés un salari.



“Això és el que més ens va cridar l’atenció de la idea i la veritat és que el resultat ha sigut molt satisfactori. Amb aquesta metodologia innovadora s’aconsegueix una major motivació i la seguretat que les persones que aspiren a una ocupació en aquest àmbit són capaces de desenvolupar-se amb més facilitat perquè ja han tingut l’oportunitat d’entrar en contacte amb el món laboral”, destaca el primer edil.



Projecte cofinançat

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) va concedir a l’Ajuntament d’Almussafes una subvenció de 123.703,20 euros per a la posada en marxa del Nivell I, al qual el consistori va afegir 3.600 euros i tant les instal·lacions com els mitjans materials disponibles en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA), edifici en el qual es duen a terme les sessions teòriques. En aquesta ocasió, per als nivells II i III s’ha aconseguit l’aportació extra de 241.358,40 euros per part de la Generalitat Valenciana, la subvenció màxima permesa. Aquesta quantitat i els 8.400 euros invertits pel consistori possibilitaran la continuació d’aquest servei, l’ampliació del qual suposarà una inversió total de 249.758,40 euros.



La setmana passada, les deu persones que integren la primera promoció de l’escola van començar les pràctiques curriculars remunerades en els departaments de Cultura, Biblioteca, Centre d’Informació Juvenil (CIJ), Agència de Desenvolupament Local (ADL), Arxiu, Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) i Esports. Si les deu aproven el certificat de Nivell I, el mateix grup cursarà el següent.