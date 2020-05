Almussafes amplia l’espai de les terrasses habilitades per l’hostaleria

Connect on Linked in

L’Ajuntament, que ja va anunciar la supressió del pagament d’aquesta taxa durant 2020, s’acull a l’ordre ministerial per tal de mantindre els aforaments i facilitar la reactivació econòmica



L’increment de la superfície, del qual ja s’estan beneficiant 20 locals situats al municipi, es realitza seguint totes les mesures de seguretat

Els establiments d’hostaleria d’Almussafes han començat a reobrir per a atendre la seua clientela i ho estan fent amb una sèrie de mesures extraordinàries aprovades per l’Ajuntament de la localitat per a facilitar la seua posada en marxa. A més de l’anunciada supressió del pagament de la taxa d’ocupació pública, el consistori s’ha acollit a l’ordre ministerial que faculta als Ajuntaments per a poder ampliar l’espai de les terrasses, l’aforament de les quals ha quedat limitat a causa del distanciament físic obligatori per a evitar el contagi pel Covid-19. Per a això, s’han eliminat temporalment places d’aparcament públic i fins i tot s’han tallat al trànsit alguns carrers. Totes aquestes accions, recorda l’alcalde, Toni González, s’estan realitzant amb l’objectiu de facilitar la reactivació econòmica i seguint totes les mesures de seguretat i higiene.



Amb l’entrada d’Almussafes en la Fase 1 de la desescalada impulsada pel Govern d’Espanya, en la qual les diferents activitats van reprenent-se de manera gradual després de dos mesos de confinament pel coronavirus, molts establiments del sector de l’hostaleria han reobert les seues portes al públic en la localitat amb la limitació d’aforament establida per les autoritats sanitàries per a garantir el corresponent distanciament físic entre persones. Davant la impossibilitat de permetre l’entrada a l’interior dels locals i la separació mínima exigida entre taules a les terrasses, l’Ajuntament ha optat per fer ús de l’ordre del Ministeri de Sanitat que contempla la possibilitat que les administracions locals permeten incrementar la superfície destinada a la terrassa dels locals, augmentant així el nombre de taules per tal de poder mantindre l’aforament. D’aquesta manera, el consistori busca col·laborar tant en la reactivació econòmica com en el benestar de la ciutadania.



Un total de 22 bars, cafeteries i restaurants -dels 30 que comptaven amb el permís abans de l’estat d’alarma- han sol·licitat acollir-se a aquesta possibilitat, dels quals 20 ja han obtingut la corresponent autorització. “Aquesta flexibilització resultava imprescindible per a poder pal·liar, encara que siga de manera parcial, la limitació d’aforament a la qual s’hauran de sotmetre aquests establiments en les pròximes setmanes. La nostra intenció és facilitar al màxim el retorn a la normalitat, i per això aquesta resolució s’uneix a l’eliminació del pagament d’aquesta taxa establida pel consistori per a tot el que queda de 2020, una mesura que vam aprovar fa ja més d’un mes i que també considerem que era molt necessària”, ressalta el president de l’executiu, Toni González. “Conforme van preparant les seues reobertures ho van sol·licitant i en molt pocs dies va concedint-se, per al que hem intentat accelerar al màxim tots els tràmits administratius”, comenta.



Condicions

La Policia Local està comprovant que els locals compleixen amb el nou reglament, que romandrà en vigor mentre siguen d’obligat compliment les mesures de distanciament físic aprovades a conseqüència de l’actual crisi sanitària. L’increment guardarà una proporció del 50% entre taules i superfície disponible, el distanciament entre taules haurà de ser d’almenys dos metres i es durà a terme un augment proporcional de l’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situe la terrassa. Així mateix, les reunions autoritzades en aquests espais seran de fins a un màxim de 10 persones, excepte per a persones convivents, a les quals no se’ls aplica aquest punt. En qualsevol cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides.



Per a la concessió d’aquestes ampliacions, des de l’Ajuntament s’estan tenint en compte condicions com l’ample dels carrers i les voreres, les superfícies d’aparcament, els guals existents, i les zones de càrrega i descàrrega. Finalment, en aquelles vies on siga possible, es podrà prohibir el trànsit, limitar l’horari del mateix o compatibilitzar la circulació de vehicles amb l’accés prioritari de vianants, una possibilitat que ja s’ha aplicat, per exemple, al carrer Drassanes. Segons l’alcalde, “els informes són rigorosos i tan sols s’autoritzen aquests talls a la circulació en els punts del nucli urbà en els quals es compleix amb totes les garanties de seguretat i accés per a les persones que viuen en els voltants”.



Horari

Tal com es recull en la resolució, aquestes terrasses podran romandre obertes de diumenge a dijous de 8 a 24 hores i divendres i dissabte de 8 a 1.30 h. Respecte a les sancions, l’incompliment d’aquesta resolució implicarà l’obertura del corresponent procediment sancionador, que podrà portar aparellada la pèrdua de l’autorització per a l’ocupació de la via pública.