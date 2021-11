Almussafes analitza la situació de la mobilitat i el transport des del punt de vista sanitari

L’Ajuntament, a través del grup ‘Espai Som Salut’, ha posat en marxa un procés participatiu per a establir un mapa d’actius i plantejar millores



Ahir, dijous 11 de novembre, es va celebrar a la Sala de Plenaris municipal una reunió amb representants polítics per a avançar en aquest projecte



La iniciativa, emmarcada en el treball realitzat dins de la Xarxa Salut, compta amb una subvenció de la Generalitat Valenciana de 2.670 euros

La mobilitat i el transport a Almussafes està sent objecte de debat aquests mesos en el grup ‘Espai Som Salut’ de la localitat després de la posada en marxa per part de l’Ajuntament del projecte de creació d’un mapa d’actius per a la salut, una eina de treball que permetrà millorar la situació d’aquesta àrea i implementar polítiques públiques concordes amb les necessitats mostrades per la ciutadania, les associacions, el personal tècnic municipal i els partits polítics. L’actuació, cofinançada pel Consistori i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, suposa la tercera fase del projecte iniciat amb l’adhesió de la població a la ‘Xarxa Salut’ de la Generalitat Valenciana’ i va arrancar ahir, dijous 11 de novembre, amb una sessió dirigida als partits amb presència a l’Ajuntament a la qual van acudir representants de les tres formacions polítiques. El regidor de Benestar Social, Faustino Manzano, destaca que “amb aquest projecte es dóna continuïtat al treball iniciat en 2018, que està fent els passos necessaris per a aconseguir un nou model d’acció comunitària que permeta crear sinergies, vincles i estructures sòlides per a enfocar la millora del benestar de la ciutadania des d’una mirada intersectorial, col·laborativa, equitativa i sostenible”.



Almussafes, com a integrant de la ‘Xarxa Salut’ de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, prossegueix amb el desenvolupament de projectes que comporten una millora de la situació general de les diferents edats i entorns de vida de les persones residents en el municipi. D’aquesta manera, el grup ‘Espai Som Salut’, compost per representants de l’administració local, partits polítics, associacions i ciutadania en general, acaba de posar en marxa l’elaboració d’un mapa d’actius relacionats amb l’àrea del transport i la mobilitat des del punt de vista de la salut amb l’objectiu d’establir connexions que permeten avançar en aquesta matèria.



“Es tracta de crear una eina consensuada per tots els col·lectius que ens servisca com a base per a dissenyar accions comunitàries encaminades a potenciar la salut de la ciutadania en qüestions de transport i mobilitat”, explica el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano. “De totes les necessitats establides durant les primeres fases d’aquest projecte participatiu, que van ser al voltant de quaranta, aquesta fou sens dubte una de les més esmentades, per la qual cosa és la primera en la qual estem aprofundint, sempre d’acord amb el Pla Municipal de Mobilitat”, afig l’edil.



Ahir, dijous 11 de novembre, es va celebrar la primera de les reunions previstes per a l’elaboració d’aquest mapa d’actius per a la salut, que estava dirigida als components de la Corporació Municipal. A la trobada, desenvolupat a la Sala de Plenaris de la Casa Consistorial, van acudir representants dels tres grups amb representació local i en ella es van analitzar els resultats previs categoritzant els actius identificats segons una determinada classificació, en la qual s’incloïen persones, serveis, espais i expressions culturals, entre altres elements. D’aquesta manera es va elaborar un disseny gràfic, després del que se celebrarà una nova sessió per a connectar i dinamitzar el mapa d’actius, que seran geolocalitzats mitjançant l’eina ‘Localiza Salud’ del Ministeri de Sanitat o l’Observatori Valencià de la Salut. Aquest procediment se seguirà també abans de finalitzar aquest 2021 amb el personal tècnic municipal, les associacions i la ciutadania.



La creació d’aquest mapa d’actius i acció comunitària està coordinada per la Fundació Fisabio, entitat a la qual ha contractat l’Ajuntament perquè s’encarregue de la gestió. La iniciativa, que requereix una inversió de 5.300 euros, està finançada entre l’Ajuntament, que aporta 2.629,30 euros, i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que finança via subvenció els 2.670,70 euros restants per a fer-la possible.



‘Xarxa Salut’

Després de l’adhesió d’Almussafes a la citada xarxa, en 2018, es va conformar el grup ‘Espai Som Salut’, el qual durant aquests tres anys ha estat formant-se en temes relacionats amb la salut comunitària i determinants socials, abordant les diferents problemàtiques existents en diferents trobades en els quals han participat representants d’associacions, partits polítics, tècnics de l’administració local i ciutadania en general. En la primera fase es va crear el grup i va començar el treball, en la segona es van detectar al voltant de quaranta necessitats de huit àrees i posteriorment es va decidir quines tres es consideraven prioritàries, entre les quals es trobaven les relacionades amb la mobilitat i el transport. Quan concloga la creació del mapa d’actius es procedirà a la connexió entre aquests, unint recursos i programes per a plantejar accions concretes.