Almussafes analitza l’impacte en salut del seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

La localitat participa en un projecte pilot de la Generalitat Valenciana per a millorar les polítiques públiques en sectors no sanitaris



El grup de treball està compost per personal tècnic, representants d’associacions, membres dels equips directius dels centres educatius i personal de Conselleria



Dimarts passat 26 de novembre es van celebrar els dos tallers que componen la participació d’Almussafes en el projecte pilot de la Generalitat Valenciana ‘Avaluació de l’Impacte en Salut de les Polítiques Locals’, amb què s’analitza com afecten les polítiques públiques impulsades pels Ajuntaments a la salut de les persones. En el cas d’Almussafes s’està estudiant com posar la salut i benestar de la ciutadania en el centre de les accions incloses en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). En les sessions van participar tècnics municipals, representants d’associacions, membres dels equips directius dels centres educatius, dos coordinadores del Servici de Planificació i Avaluació de Polítiques de Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i ciutadania en general.



El desenrotllament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) d’Almussafes, que arreplegarà els objectius i les estratègies que han de guiar la planificació de les polítiques públiques relacionades amb este àmbit durant els pròxims anys, continua avant. L’últim pas realitzat per l’Ajuntament, es va dur a terme dimarts passat 26 de novembre, jornada en què dos grups de treball van analitzar l’impacte en salut d’este programa.



La iniciativa ha sigut possible gràcies a la inclusió de la localitat en el projecte pilot ‘Avaluació de l’Impacte en Salut de les Polítiques Locals’, impulsat pel Servici de Planificació i Avaluació de Polítiques de Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb el que l’administració autonòmica busca conéixer les conseqüències que la posada en marxa d’accions públiques pot tindre per al benestar de la ciutadania. La intenció és que les conclusions aconseguides en este procés permeten incorporar criteris de salut, basats en l’evidència científica, a projectes empresos en sectors no sanitaris com el treball, l’educació, la vivenda, el medi ambient o l’urbanisme, com és el cas d’Almussafes.



S’han celebrat dos tallers que componen esta anàlisi dimarts passat 26 de novembre. El primer, a les 12 hores en la sala de plens del consistori municipal, on es van reunir tècnics de l’Ajuntament, representants d’associacions, membres dels equips directius dels centres educatius i dos representants de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Barona i Rosa Mes, integrants del Servici de Planificació i Avaluació de Polítiques de Salut. I el segon, a la vesprada, amb la ciutadania.



En este programa pilot, amb el que la Generalitat Valenciana recolza a les administracions locals dotant-les de ferramentes que els ajuden a incorporar la perspectiva de la salut i l’equitat en les seues decisions, participen set municipis, els quals compten amb el suport de l’administració autonòmica, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Les Naus de l’Ajuntament de València.



“La col·laboració entre administracions ens permet, una vegada més, presentar plans més complets, ambiciosos i, sobretot, més respectuosos amb les persones i amb la salut de les mateixes. El desenrotllament de l’espai públic no pot estar al marge de les necessitats presents i futures de la població, per això hem de mirar més enllà, pensar a llarg termini i des d’eixa perspectiva fer realitat nostre model de ciutat”, explica la regidora d’Urbanisme, Davinia Calataiud.



Contingut dels tallers

En estes dos sessions, una amb professionals i una altra amb representants de la ciutadania que es vaja a veure afectada pel desenrotllament del projecte, les persones assistents identifiquen les repercussions sobre la salut i l’equitat de la iniciativa a través d’una metodologia participativa que facilita la valoració dels aspectes positius que aportarà el citat pla i els possibles elements de millora.



Al finalitzar estes trobades s’elaborarà un document de suport per a la implementació d’estes qüestions a nivell municipal que arreplegarà les conclusions de l’estudi pilot i que inclourà una proposta de metodologia i materials per a facilitar la incorporació de la perspectiva de la salut en les polítiques locals.



L’Ajuntament d’Almussafes, integrant de Xarxa Salut, col·labora activament en este treball a través de la identificació de les persones clau relacionades amb el projecte, la convocatòria de les sessions i amb la cessió dels espais i els mitjans materials necessaris per al seu desenrotllament. Per la seua banda, la Conselleria es responsabilitza del disseny, coordinació i moderació dels tallers, amb el compromís de realitzar un informe que contemple els resultats més rellevants.



Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El PMUS és un document bàsic en què queden plasmades les accions i estratègies que s’han d’emprendre perquè el vianant puga recuperar l’espai públic i siga protagonista del mateix. En ell, també es plantegen iniciatives per a augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d’ús quotidià, amb condicions d’infraestructures, de gestió de tràfic i de l’educació viària necessàries per a promoure el seu ús.



En les accions del PMUS es preveu la posada en marxa de campanyes de promoció dels beneficis que comporta caminar, anar amb bicicleta, compartir vehicle per als desplaçaments al polígon o altres llocs i la utilització del transport col·lectiu, que estimula la convivència, beneficia la salut i reduïx l’impacte ambiental i el gasto energètic.