Almussafes aplica nous tractaments de desratització, desinsecció i desinsectació

Hui, divendres 3 d’abril, s’ha efectuat un nou tractament

de desratització i desinsecció en el sistema de clavegueram d’Almussafes i la pròxima

setmana començarà una altre semblant per a erradicar la presència d’insectes en els

espais públics. Aquestes intervencions formen part del calendari establit per

l’Ajuntament per a garantir la salubritat de la ciutadania en tot el terme municipal, unes

labors que no es detenen durant l’estat d’alarma, atés que es consideren essencials.

“Minimitzant els riscos minimitzem també les molèsties”, afirma el regidor d’Obres i

Serveis, Jaime Wic.

L’estat d’alarma no ha paralitzat el desenvolupament d’activitats considerades essencials per a

la salut i la seguretat de la ciutadania. Per aquest motiu, el pla impulsat per l’Ajuntament

d’Almussafes per a lluitar contra la falta de salubritat produïda per insectes i rosegadors s’està

desenvolupant amb absoluta normalitat als carrers de la població. Hui, divendres 3 d’abril,

l’empresa contractada per a l’execució del servei de control integral de plagues, Trakta, ha dut a

terme un nou tractament de desratització i desinsecció en la xarxa de clavegueram del nucli

urbà del municipi amb l’objectiu de sanejar-la per a evitar que la presència d’aquests animals es

convertisca en un problema.

A més, està previst que en uns dies comence un nou tractament de desinsectació que es durà

a terme amb la mateixa finalitat i amb una periodicitat setmanal. Al llarg de l’any, i en virtut del

contracte signat amb l’administració local, la citada companyia realitza 4 intervencions en

edificis municipals, 12 en el sistema de clavegueram del nucli urbà, altres 12 de control de

plagues en els menjadors dels col·legis i 2 en el Polígon Industrial Joan Carles I.

“Per a nosaltres constitueix una prioritat garantir la seguretat, la higiene i la salubritat de la

ciutadania”, ressalta el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic. “Hi ha moltes tasques que no

poden desatendre’s malgrat estar en vigor l’estat d’alarma i aquesta és una d’elles. Gràcies a

aquestes accions aconseguim avançar-nos a possibles episodis com els que es produeixen

amb l’arribada de l’estiu, quan prolifera la presència de mosquits ‘rantella’ i de mosca negra.

Minimitzant els riscos minimitzem també les molèsties”, afirma.