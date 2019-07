Almussafes aposta per la tradició en les seues festes amb la celebració del ‘Cant d’Albaes’

L’acte, que porta 37 anys celebrant-se en la població, tingué lloc ahir dimecres 10 de juliol amb la presència de centenars de persones



Els cantants María Amparo Hurtado i Xavi de Bétera van homenatjar amb diferents versos a la Reina de les Festes i la seua dama d’honor



La música popular valenciana va protagonitzar la vesprada d’ahir, dimecres 10 de juliol, a Almussafes. Centenars de veïns i veïnes van assistir a partir de les 20.30 hores al tradicional ‘Cant d’Albaes’, en el qual la població rendeix un homenatge públic a la Reina de les Festes i la seua dama d’honor a través dels versos creats per Voro de Paterna i interpretats per María Amparo Hurtado i Xavi de Bétera, cantants especialitzats en aquest tipus de música. Al costat de Yolanda López i Miriam Marco van estar els seus familiars, amistats i la corporació municipal.



Almussafes prossegueix amb el desenvolupament de les seues festes patronals. Ahir, dimecres 10 de juliol, la localitat va celebrar un dels actes amb més tradició de tots els que componen el programa d’actes, el ‘Cant d’Albaes’. La iniciativa, que aquest 2019 ha aconseguit la seua trenta-setena edició, va reunir una vegada més a centenars de veïns i veïnes per a gaudir d’una sessió de cant popular valencià.



En la convocatòria, que es va iniciar a les 20.30 hores a l’esplanada situada enfront de la casa consistorial, es van donar cita, a més del públic en general, les famílies i les amistats de la Reina de les Festes, Yolanda López, i de la seua dama d’honor, Miriam Marco, així com el conjunt d’integrants de corporació municipal.



Per a la regidora de Festes, Mar Albuixech, “és emocionant comprovar com aquest acte, amb tants anys d’història, no solament no passa de moda, sinó que continua emocionant-nos i posant-nos la pell de gallina com el primer dia. Les cares de les persones que acudeixen són un fidel reflex d’aqueix sentiment i un motiu per a continuar apostant per una iniciativa que, en definitiva, forma part de les nostres arrels i de la nostra identitat”.



Els cantants María Amparo Hurtado i Xavi de Bétera van interpretar amb les seues potents veus per a les homenatjades els versos creats per Voro de Paterna i, com no podia ser d’una altra forma, una banda de tabal i dolçaina, en aquest cas denominada XE-RANGA, es va encarregar de posar el toc musical a l’acte.



Els primers versos es van escoltar ja a la porta de l’Ajuntament, després dels quals la comitiva es va desplaçar al ritme marcat per la XE-RANGA fins als domicilis de Yolanda López i Miriam Marco. Allí, tant elles com les seues famílies van ser homenatjades públicament amb diverses estrofes que van provocar l’emoció de les protagonistes i van arrancar els aplaudiments del públic.



La cercavila va concloure novament en el punt de partida, al parc Central, on també se’ls van dedicar uns versos als edils de l’Ajuntament i es va oferir un refrigeri a les persones assistents.