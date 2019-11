Almussafes aprova inicialment el seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El text recull els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de les polítiques públiques relacionades amb aquesta qüestió



Les accions es basaran en la competitivitat, la qualitat de vida, la salut, la seguretat, la sostenibilitat i la perspectiva de gènere



El ple de la corporació municipal va donar el vistiplau al document en la convocatòria d’ahir, dijous 7 de novembre, i ara està en fase d’al·legacions



El ple del consistori municipal d’Almussafes va aprovar ahir, dijous 7 de novembre, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la localitat, document concebut com un instrument de planificació de totes les polítiques a desenvolupar en aquest àmbit. En el mateix es recullen un diagnòstic de la situació actual, un llistat amb objectius a sis anys vista i una sèrie de propostes per a aconseguir-les durant aquest període de temps. En línies generals, l’Ajuntament desenvoluparà actuacions que permeten augmentar el protagonisme del vianant, limitar la velocitat de circulació dels vehicles a motor i afavorir l’ús de mitjans de transport més sostenibles i saludables. La seguretat, el respecte al medi ambient, la perspectiva de gènere i l’accessibilitat són alguns dels aspectes que tindran en compte aquestes accions, que s’aniran veient la llum en els pròxims anys.



Tal com ja va anunciar fa uns mesos l’executiu local, l’Ajuntament d’Almussafes està treballant en un projecte amb el qual busca augmentar el protagonisme en l’espai públic de les maneres de moure’s més respectuoses amb l’entorn, com són els desplaçaments a peu i amb bicicleta. Per a això, ha desenvolupat un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, un document encarregat a les empreses ‘Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat’ i ‘Siete arquitectura más ingeniería’ que reuneix el diagnòstic de les actuals disfuncions del sistema de mobilitat en l’àrea urbana de la població, els objectius i estratègies que han d’orientar la planificació i les accions concretes per a aconseguir aqueixa meta en un període d’actuació de sis anys.



“Almussafes no es troba en una greu situació de mobilitat, ni molt menys, però sempre es pot millorar en determinats aspectes per a aconseguir que la ciutadania puga gaudir d’una localitat en la qual siga possible traslladar-se d’un lloc a un altre amb plenes garanties de seguretat i d’una forma saludable i sostenible”, explica la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.



L’edil, que va defensar aquest programa durant el ple de la corporació municipal en el qual es va aprovar el text, celebrat ahir, dijous 7 de novembre, es mostra contenta que Almussafes vaja a comptar amb aquest full de ruta per a “planificar d’una manera adequada tot el relacionat amb l’urbanisme”. “Amb aquesta mesura demostrem el nostre ferm compromís amb un espai públic de qualitat, atés que com a municipi de menys de 20.000 habitants no tenim l’obligació legal de disposar d’aquest pla”, argumenta.



Per a la confecció d’aquest document, que entra en la fase d’al·legacions, es va posar en marxa durant l’estiu un procés de participació ciutadana que va consistir en la celebració d’un total de tres reunions, a les quals van assistir representants polítics, tècnics i d’associacions, així com diferents veïns i veïnes. En les sessions es van recollir les seues opinions que, unides a l’anàlisi realitzat pel personal expert, han donat lloc a les conclusions reflectides en l’escrit.



Ara resta el disseny dels futurs projectes per a fer realitat les accions plantejades, basant-se en tres principis fonamentals: augmentar el protagonisme del vianant, limitar la circulació a 30 Km/h al casc urbà i fomentar l’ús dels mitjans de transport sostenibles, com la bicicleta. Tot això, segons Calatayud, s’implementarà “per a reduir la contaminació atmosfèrica i acústica derivada del transport, amb el que millorarem la salut de la ciutadania, per a garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat, reconeixent la diversitat de totes les persones, amb perspectiva de gènere i amb absolut respecte al medi ambient”.



La redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Almussafes ha comptat amb una ajuda per part dels Fons Europeus FEDER.