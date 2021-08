Almussafes aprova la seua eixida de la Mancomunitat de la Ribera Baixa

El plenari de la corporació municipal va acordar ahir, dilluns 2 d’agost, i per majoria absoluta, sol·licitar la separació voluntària de la institució



Almussafes comença els tràmits per a deixar de pertànyer a la Mancomunitat de la Ribera Baixa. El plenari de la corporació municipal va aprovar ahir dilluns 2 d’agost donar-se de baixa de l’entitat, per la qual cosa comença el procés per a l’eixida de la població d’una associació a la qual pertany des de 1986 i amb la qual ha col·laborat amb el pagament de quotes que econòmicament sumen 469.000 euros des de l’any 2012 i que ascendeixen a aproximadament 1.750.000 euros comptabilitzats els 35 anys de pertinença. Segons l’alcalde, Toni González, “l’esforç econòmic anual que realitzem com a municipi integrant d’aquest ens comarcal no té pràcticament cap contraprestació pel que fa a serveis que redunden en benefici de la nostra ciutadania i d’ací aquesta meditada i ferma decisió de deixar de formar part de la Mancomunitat de la Ribera Baixa”. L’equip de govern municipal es compromet a destinar els diners que reservava per a satisfer la quota anual, actualment 41.000 euros, al desenvolupament de projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i l’atenció social.



L’Ajuntament d’Almussafes va aprovar ahir, dilluns 2 d’agost, en sessió plenària l’inici dels tràmits per a deixar de pertànyer a la Mancomunitat de la Ribera Baixa. L’executiu municipal assegura que l’associació de la població a aquest organisme comarcal “reverteix en la prestació de pràcticament cap servei, per la qual cosa considerem que la inversió que cada any es realitza per al manteniment de l’entitat, que actualment ascendeix a 41.000 euros però ha arribat a ser de 60.000 euros en èpoques anteriors, estarà molt millor aprofitada si és l’administració local la que la gestiona directament”, afirma l’alcalde, Toni González.



En aquest sentit, i seguint la normativa de la institució, el primer pas per a desvincular-se d’ella és, precisament, l’acord del plenari municipal, que es va aconseguir ahir al migdia amb els vots a favor de la proposta emesos pels nou regidors del PSPV-PSOE, que són els que integren l’equip de govern. Els dos edils de Compromís presents en la sessió i el que representa al PP van votar en contra de la mesura. Prèviament, tant la Secretaria General com Intervenció havien donat el vistiplau a la proposició.



D’aquesta manera, Almussafes inicia el procediment per a deslligar-se de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, de la qual la localitat forma part des de 1986. Entre els requisits per a poder sol·licitar aquesta desvinculació voluntària es troben, a més de l’acord plenari de l’Ajuntament, trobar-se al corrent en el pagament de les aportacions i haver transcorregut el període mínim de pertinença estatutàriament establit, dues condicions que es compleixen. Ara, la institució disposa d’un any per a acceptar aquesta separació, que haurà de reflectir-se en un acord per majoria absoluta en el seu plenari que serà publicat en el DOGV per a la seua constància en el Registre d’Entitats Locals Autonòmic.



Foment de l’ocupació i el benestar social

“No crec que hàgem d’estar mantenint d’aquesta manera una estructura de la qual no obtenim cap benefici. Hem estat secundant i col·laborant solidàriament a la comarca durant 35 anys però des del principi hem aportat molt més del que hem rebut, ja que la prestació de serveis de l’ens comarcal en el nostre municipi ha sigut pràcticament inexistent. A més, tampoc observem que es generen sinergies entre les diferents poblacions per a millorar els programes públics. Per tot això, apostem per gestionar directament els fons que fins ara hem destinat a la Mancomunitat de la Ribera Baixa perquè revertisquen directament en els nostres veïns i veïnes”, argumenta el primer edil, qui avança que “la quantitat que deixe de pagar-se com a quota es destinarà directament a polítiques de foment de l’ocupació i el benestar social”.



González incideix en què aquesta eixida es realitzarà “complint tots els nostres compromisos pendents amb la mancomunitat, és a dir, seguint al peu de la lletra el que marquen els estatuts de l’ens sobre aquest tema”.