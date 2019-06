Almussafes, Benifaió i Sollana subscriuen un conveni per a la prestació del servei de transport a les seus de ‘Som i Estem’ i ‘Afabals’

L’Ajuntament d’Almussafes sufragarà el 71,43% del contracte, en procés d’adjudicació a Gesmed per un període d’un any ampliable fins a quatre



El document que recull les condicions de l’acord el van signar els alcaldes i l’alcaldessa de les tres localitats el passat divendres 21 de juny



Els Ajuntaments d’Almussafes, Sollana i Benifaió acaben de signar un Conveni de col·laboració per a millorar la prestació del servei de transport als centres de rehabilitació de discapacitats ‘Som i Estem’ i d’estimulació i rehabilitació ‘La Llimera’, gestionat per ‘Afabals’, l’associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de Benifaió, Almussafes i Sollana. El consistori almussafeny sufragarà el 71,43% del cost total del servei, en procés d’adjudicació per un any ampliable fins a quatre a l’empresa Gesmed.



Les persones d’Almussafes, Sollana i Benifaió usuàries de les associacions ‘Afabals’ i ‘Som i Estem’ continuaran comptant amb el servei de transport que els facilita el trasllat fins a les instal·lacions d’aquestes entitats, situades en tots dos casos en aquesta última població. El passat divendres 21 de juny, els alcaldes i l’alcaldessa d’aquests tres municipis es van reunir per a signar un conveni de col·laboració interadministratiu entre els tres ajuntaments amb el qual es dóna continuïtat a un servei que es presta des de ja fa uns anys però que ara incrementa les seues garanties d’estabilitat i qualitat.



L’acord tindrà una durada d’un any prorrogable a un màxim de quatre. En aquest, s’ha concretat que l’Ajuntament d’Almussafes aportarà el 71,43% del cost del contracte, en procés d’adjudicació mitjançant concurs públic a l’empresa GESMED, encarregada de gestionar íntegrament aquests trasllats, que són gratuïts per a les persones usuàries. El consistori de Sollana sufragarà el 17,14% del total i el de Benifaió el 11,43% restant.



“D’aquesta forma, aconseguim una millor eficiència del servei de trasllat, tant al centre de rehabilitació de discapacitats ‘Som i Estem’ com al centre d’estimulació i rehabilitació ‘La Llimera’, sostingut per Afabals”, destaca el primer edil almussafeny, Toni González. “Projectes com aquest són els que contribueixen a aconseguir una societat amb un major benestar per a la seua ciutadania, perquè incideixen directament en les famílies amb unes necessitats específiques que requereixen no solament de temps sinó també de diners”, afig l’alcalde.



La tramitació i gestió de l’expedient de contractació del servei i l’execució i supervisió del mateix són a càrrec de l’Ajuntament d’Almussafes, encara que s’ha creat una comissió mixta de vigilància i control per a resoldre els problemes d’interpretació i compliment que puguen sorgir.



Antecedents

El servei de transport està en marxa des de fa diversos anys i amb el pas del temps ha anat millorant les seues condicions. En l’anterior conveni signat, amb data de maig de 2018, Benifaió aportava el vehicle i l’ajuda als centres, Almussafes s’encarregava d’assignar al conductor i de la neteja i avaries produïdes i Sollana pagava les despeses en combustible. Ara, amb aquesta externalització es busca millorar l’estabilitat, la continuïtat i la qualitat del servei.