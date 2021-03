Almussafes bonifica la tarifa de l’aigua potable a 315 famílies de la localitat

El consistori destinarà aquest 2021 un total de 19.333,20 euros aquest programa de subvencions, amb ajudes d’entre 44 i 75 euros per sol·licitud



Es beneficiaran jubilats i pensionistes i famílies nombroses, amb persones desocupades o per raó d’ingressos

El programa municipal d’Almussafes amb el qual el consistori bonifica la tarifa de l’aigua potable i la taxa de clavegueram beneficiarà aquest 2021 a un total de 315 famílies. L’Ajuntament invertirà 19.333,20 euros de fons propis en aquesta iniciativa creada per a col·laborar amb els col·lectius poblacionals més vulnerables, com les persones en situació de desocupació, famílies nombroses i jubilats i pensionistes. La regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, assegura que “col·laborar amb 315 famílies en el pagament d’aquestes factures suposa cooperar amb més d’un miler de ciutadans i ciutadanes de la localitat en l’adquisició d’un bé de primera necessitat com és l’aigua i l’ús del sistema de clavegueram”, una acció que considera “especialment necessària en plena crisi econòmica provocada per la pandèmia, en la qual moltes famílies estan passant dificultats”.



L’Ajuntament d’Almussafes ha aprovat la bonificació de la tarifa de l’aigua potable i el clavegueram d’aquest any 2021 a un total de 315 famílies de la població. Després de revisar-se les ajudes concedides en exercicis anteriors, ja que no es tracta d’una petició que haja de presentar-se cada exercici, i analitzar-se les noves sol·licituds per a comprovar el compliment dels requisits establits, s’ha determinat que aquest és el nombre d’unitats familiars que tenen dret a la subvenció en la present convocatòria, sent la inversió total requerida per a aquesta edició del programa de 19.333,20 euros.



Concretament, han resultat beneficiàries 246 persones jubilades i pensionistes (61,40 euros per cada ajuda), 35 famílies nombroses (75,92 euros per sol·licitud), 4 famílies amb persones desocupades (61,40 euros per petició) i 30 famílies que han acreditat comptar amb ingressos baixos (44,20 euros per cadascuna d’elles). “Col·laborar amb 315 famílies en el pagament d’aquestes factures suposa cooperar amb més d’un miler de ciutadans i ciutadanes de la localitat en l’adquisició d’un bé de primera necessitat com és l’aigua i l’ús del sistema de clavegueram”, ressalta la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.



Els descomptes, que ja s’han comunicat a Aigües de València, l’empresa que gestiona aquest assumpte, es tramiten a través de la seu electrònica del municipi i es concedeixen en funció del consum efectuat. “D’aquesta manera alleugerim la càrrega econòmica que suposa el pagament d’aquests rebuts als col·lectius més vulnerables, una acció especialment necessària en plena crisi econòmica provocada per la pandèmia, en la qual moltes famílies estan passant dificultats”, afig l’edil, qui recalca que l’executiu municipal almussafeny “continuarà al costat dels veïns i les veïnes per a intentar superar tan bé com siga possible aquesta etapa d’obstacles i incertesa”.