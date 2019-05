‘Almussafes Camina’ arranca en la VI Setmana de la Salut del municipi

Connect on Linked in

La iniciativa, impulsada pel Departament de Salut de la Ribera en col·laboració amb l’Ajuntament, es va presentar ahir dilluns 13 de maig

La localitat es converteix en la quarta població de la comarca a posar en marxa aquest projecte de promoció dels hàbits de vida saludables

Almussafes va obrir ahir, dilluns 13 de maig, la seua VI Setmana de la Salut amb la presentació d’‘Almussafes Camina’, programa emmarcat dins del projecte intermunicipal ‘La Ribera Camina’ i promogut pel Departament de Salut de la Ribera i Salut Pública en col·laboració amb l’Ajuntament amb el qual es busca promoure la pràctica d’exercici físic entre les persones majors de 18 anys. Des d’aquest dimecres 15, dues vegades a la setmana es realitzaran rutes saludables d’una hora de durada per la població en les quals les persones inscrites comptaran amb l’ajuda de professionals de l’àmbit de la salut i l’esport, els qui els assessoraran per a obtindre el màxim partit a les sessions.

Més de vint almussafenys s’han inscrit ja a ‘Almussafes Camina’, el programa impulsat pel Departament de Salut de la Ribera en col·laboració amb el consistori municipal amb el qual es busca promoure la salut física, emocional, social i comunitària de la ciutadania. La iniciativa, que es va presentar públicament a la població ahir dilluns 13 de maig a la vesprada durant l’acte d’obertura de la VI Setmana de la Salut de la localitat i que es durà a terme inicialment dos dies a la setmana, encara que podria ampliar-se en funció de la demanda, arrancarà aquest dimecres 15 de maig a les 9.30 hores des del Centre de Salut i durant una hora per sessió tractarà de millorar la salut de les persones majors de 18 anys mitjançant caminades saludables supervisades per personal mèdic.

Almussafes es convertirà així en el quart municipi de la Ribera a adherir-se a aquest programa que fomenta l’estil de vida saludable i que ja funciona amb èxit a Algemesí i Carlet i que també ha començat a desenvolupar-se a Benifaió aquesta mateixa setmana. En la taula redona, en la qual van intervindre diferents personalitats involucrades en el projecte i que va estar moderada pel responsable del Departament d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Alfonso López, es va posar l’accent en la necessitat de promocionar la salut a través del Centre de Salut i en la importància que la població dispose de recursos per a treballar el concepte de salut a través de l’activitat física. Per a Héctor Mena, de Camina Carlet, aquesta iniciativa “enriqueix la relació social i connecta a les persones”.

Per part seua, la infermera de l’ambulatori local Paqui Alegre, que acompanyarà a les persones inscrites al costat de Pilar Girona, també infermera del centre, i un titulat universitari en Ciències de la Salut designat pel propi consistori, va ressaltar que “la salut és dotar-se d’una motxilla, d’unes capacitats i eixir a caminar en companyia d’altra gent ens fa relacionar-nos”, al mateix temps que va recordar que es tracta d’una activitat que anirà adaptant-se a l’edat de les persones participants i la demanda, de manera que no es descarta ampliar el nombre de sessions setmanals si així ho sol·licita el grup. “La salut és física, emocional, social i comunitària i per això estem molt il·lusionats amb aquest projecte”, va asseverar.

També van estar presents Joan Paredes, subdirector mèdic d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera, Enrique Almenar, coordinador metge de la Zona Bàsica 7, Inmaculada Redondo, coordinadora d’Infermeria de la Zona Bàsica 7 i Amparo Ródenas, Coordinadora d’Infermeria de Salut Pública d’Alzira.

La inscripció a ‘Almussafes Camina’, que és gratuïta i ha de realitzar-se en el mateix centre de salut, estarà permanentment oberta per a facilitar la participació de les persones interessades a treballar la prevenció de malalties a través d’un projecte que, segons els seus impulsors, “naix després d’un intens treball previ en el qual han col·laborat professionals de diferents disciplines i amb el qual s’han conjuminat esforços per a avançar en un tema que ens competeix a totes i tots”. Tal com es va anunciar durant la trobada, l’Ajuntament col·laborarà tant amb un professional especialitzat en temes relacionats amb la salut com en la difusió de la iniciativa i per a la primera jornada té previst repartir samarretes commemoratives entre les persones inscrites.

Beneficis i recomanacions

Les sessions, que es portaran a terme cada dilluns i dimecres, començaran a les 9.30 hores a la porta principal del centre de salut amb uns minuts de calfament, després dels quals començaran les marxes de tres quarts d’hora de durada que es desenvoluparan per diferents circuits urbans, amb eixida i arribada en la citada infraestructura pública. L’organització recomana utilitzar calçat, calcetins i roba transpirable adequada, beure abans, durant i després de l’activitat i que es consulte a l’equip d’Atenció Primària si els medicaments receptats són compatibles amb el tipus, la intensitat i la durada dels exercicis.

Aquests passejos, tal com expliquen els especialistes, reporten grans beneficis en la salut de les persones que els realitzen. Entre altres avantatges, milloren l’equilibri, la força i la mobilitat. A més, ajuden a controlar el pes corporal, milloren l’estat d’ànim, augmenten les defenses de l’organisme i mantenen controlats els nivells de tensió arterial, colesterol i glucosa. Finalment, també augmenten el rendiment intel·lectual, milloren la qualitat del somni, mantenen l’autonomia i les relacions socials i contribueixen a retardar l’envelliment i a experimentar-lo amb una major qualitat de vida.

Obertura VI Setmana de la Salut

L’acte va començar a les 18.30 hores amb la presentació de les activitats incloses en la VI Setmana de la Salut, en la qual s’inclou una àmplia varietat d’iniciatives organitzades per l’Ajuntament d’Almussafes en col·laboració amb el teixit associatiu i empresarial de la localitat. La directora de l’Àrea de Benestar Social, Laura Acuña, va desgranar algunes de les novetats d’aquesta edició, que es prolongarà fins a aquest diumenge 19 de maig, jornada en la qual es durà a terme la tercera Run Càncer d’AECC Almussafes i la segona actuació del Festival de Monòlegs, en la qual actuaran J. J. Vaquero, Txabi Franquesa i Patrícia Espejo.

L’alcalde, Toni González, va explicar que s’han dissenyat un gran nombre d’activitats dirigides a tots els públics i en diverses ubicacions en les quals “s’aprofundeix no solament en la importància de l’exercici físic sinó també en accions relacionades amb l’autoestima i l’amor propi”. Així mateix, el primer edil va agrair el suport de les entitats locals, comerços i centres educatius.

Hui, dimarts 14 de 10 a 12 hores, s’ha instal·lat en el mercat ambulant un punt d’informació en el qual s’ha donat a conéixer el programa ‘Almussafes Saludable’ i on també s’ha col·locat un dels denominats ‘Pots de la Salut’, les urnes en les quals les persones participants en les activitats d’aquesta setmana commemorativa poden participar en el sorteig de 4 lots hygge, 2 bicicletes de passeig, 2 patinets, 4 cistelles ecològiques i 4 llibres. En l’estand també s’ha donat l’opció a les persones visitants de contestar un qüestionari sobre salut.