Almussafes celebra el centenari del València C.F. amb la Penya Valencianista

L’afició valencianista local va compartir el dissabte 23 de març una jornada lúdica i festiva en l’Àgora del parc Central

La Penya Valencianista d’Almussafes va celebrar el passat dissabte 23 de març una gran festa en l’Àgora del parc Central per a commemorar el centenari del València C.F. L’associació va oferir diferents activitats lúdiques i esportives, així com una barra amb menjar i beguda, per a compartir amb la ciutadania la il·lusió per haver aconseguit aconseguir les deu dècades de trajectòria, temps en el qual l’afició per l’equip ha generat un sentiment compartit per moltes persones.

El València Club de Futbol aconsegueix aquest 2019 els seus primers cent anys de vida i l’afició de l’equip s’ha bolcat amb les celebracions d’aquest aniversari tan especial. En el cas d’Almussafes, la Penya Valencianista de la localitat, fundada en 1992, va organitzar el passat dissabte 23 de març una gran festa oberta a tota la ciutadania per a commemorar aquest centenari. L’esdeveniment, que va incloure activitats destinades a persones de totes les edats, es va desenvolupar de 10 a 24 hores en l’Àgora del parc Central amb un resultat molt satisfactori, segons l’entitat.

Al llarg de la jornada, l’associació va posar a la disposició del veïnat diversos tallers infantils, entre els quals es trobaven els de pinta cares i els dibuixos per a acolorir. A més, per als amants de l’esport, es va instal·lar una pista de futbol 3×3 on es van disputar partits. Per a completar el muntatge, es va col·locar un projector de grans dimensions en el qual es van oferir vídeos sobre la història del club i el partit que va jugar a la nit la Selecció d’Espanya contra la de Noruega i es va col·locar una barra i una parada de ‘foodtruck’ en les quals es va servir menjar i beguda.

“Només volem donar les gràcies a totes les persones que vau assistir ahir al nostre esdeveniment per a celebrar el centenari del nostre estimat VCF. Esperem que gaudíreu. Ho hem fet amb el màxim amor a aquests colors i creiem que enguany havíem de participar d’alguna forma a demostrar el gran que és aquest club, un club centenari”, van expressar la Penya el diumenge passat a través del seu compte de Facebook.