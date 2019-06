Almussafes celebra el VI Sopar de Quintes al col·legi Almassaf

Print This Post

L’acte dóna peu a l’inici de les festes patronals.

La localitat d’Almussafes ha viscut un any més l’acte que dóna inici a les seues festes patronals: el sopar de quintes. El sopar es va celebrar al col·legi Almassaf i va tornar a reunir a la ciutadania del municipi per edats per a commemorar l’arribada de l’estiu.

La iniciativa d’aquest any ha estat organitzada pels Clavaris de la Divina Aurora i les Clavariesses de la Divina Pastora.

Aquest any ha comptat en diferents sorpreses: des de formar parelles fins a l’entrega de premis a les samarretes més originals.

Tant les quintes noves que s’incorporen cada any com les que ja formen part de fa temps, ho viuen amb molta il·lusió.

L’alcalde ens ha contat que el sopar sols és l’inici de les festes que arriben de seguida i ho fan amb moltes novetats.

Un sopar que cada any reuneix a la població d’Almussafes amb un objectiu molt clar: passar-ho bé.