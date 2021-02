Almussafes celebra la seua VI Setmana per la Igualtat amb activitats adaptades a la pandèmia

L’Ajuntament manté la concentració del Dia Internacional de la Dona i proposa un espectacle artístic amb texts de l’escriptora Dacia Maraini



El consistori també compartirà vídeos en els quals s’homenatja les primeres dones de la localitat a trencar barreres en favor de la igualtat

Del 28 de febrer al 8 de març, la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes i diverses associacions locals celebraran diferents activitats per a commemorar la VI Setmana per la Igualtat i el Dia Internacional de la Dona. L’agenda, que estarà marcada per les mesures restrictives aprovades per a frenar l’expansió del coronavirus, inclou la lectura del manifest del 8 de març i un espectacle literari previst per al diumenge 7. Així mateix, l’Ajuntament publicarà durant aquesta setmana en la seua pàgina web i en les seues xarxes socials un conjunt de vídeos de producció pròpia en els quals s’homenatja les primeres dones almussafenyes que van trencar barreres en favor de la igualtat. Per a completar la programació, es pintarà un nou grafit igualitari en la paret exterior de les Piscines Municipals i es col·locarà un llaç morat de grans dimensions al balcó de l’edifici consistorial.



La crisi sanitària i les restriccions establides per a detindre la propagació de la Covid-19 no impediran que Almussafes commemore un any més la seua Setmana per la Igualtat, una iniciativa que, això sí, estarà marcada per la pandèmia. “Evidentment l’agenda d’actes no pot ser la mateixa que en les anteriors edicions, perquè hem d’aplicar amb rigor les mesures que ens estan permetent reduir el nombre de contagis. No obstant això, la reivindicació ha d’estar present d’una o altra forma, perquè encara ens queden molts desafiaments que superar per a aconseguir la igualtat real entre dones i homes”, sosté la regidora d’Igualtat, Belén Godoy.



La programació d’aquesta commemoració, la primera des de la declaració del primer estat d’alarma, el 14 de març de 2020, inclou dues activitats presencials. D’una banda, es manté la concentració del dilluns 8 de març, Dia Internacional de la Dona, que es durà a terme enfront de la casa consistorial. La convocatòria s’ha fixat per a les 12.45 hores, moment en el qual les integrants de l’entitat organitzadora, Dones Progressistes, procediran a la lectura del manifest en el qual s’aborden els principals reptes pendents en matèria de drets.



D’altra banda, Dones Progressistes, Associació de Mestresses de Casa Tyrius i Associació Afectats Fibromiàlgia conviden a la ciutadania a assistir a l’espectacle literari que s’oferirà gratuïtament el diumenge 7 de març a les 12 hores en l’Àgora del Parc Central. L’escriptora Dacia Maraini realitzarà una lectura dramatitzada de diversos relats extrets del seu llibre ‘Passos Lleuger’, en el qual recull, en col·laboració amb Amnistia Internacional, testimonis de dones de diferents països del món.



Homenatge a referents almussafenyes en igualtat

Donades les limitacions per a la celebració d’actes presencials, Internet tindrà, més que mai, un paper fonamental en aquesta Setmana per la Igualtat. En aquest sentit, del 28 de febrer al 8 de març, la Regidoria d’igualtat difondrà a través de les seues xarxes socials diferents vídeos de producció pròpia elaborats per Almussafes Web TV en els quals es posa en valor el treball desenvolupat per les primeres dones del municipi que van trencar barreres en favor de la igualtat. Les peces, les protagonistes de les quals es donaran a conéixer en uns dies, es publicaran en el canal de Youtube municipal i es compartiran en la pàgina web oficial i en els canals oberts pel consistori en diferents plataformes socials.



Finalment, a nivell visual, aquests dies continuarà ampliant-se l’espai de la paret de les Piscines Municipals dedicat a la lluita pels drets de les dones. En la línia d’iniciatives anteriors, es pintarà un nou grafit igualitari amb el qual es pretén “continuar reivindicant a través d’una arma tan potent com és l’art la necessitat de seguir fent passos ferms i decidits per a anar allunyant-nos cada vegada més d’eixe masclisme tan arrelat durant tants anys en la nostra societat”, comenta l’edil, qui avança que el dilluns 1 de març començarà a lluir al balcó de l’edifici de l’Ajuntament un llaç morat amb motiu d’aquesta commemoració.