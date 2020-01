Almussafes celebra Sant Antoni amb animals de tota classe

Print This Post

Una tradició que no volen pedre’s al llarg del temps.

Almussafes celebra la festa del patró dels animals amb molta il.lusió, ja que aquesta festivitat es va fundar per una Penya de Carreters que s’encarregaven d’organitzar el recorregut i per les seues respectives dones que esperaven a l’església per repartir pa i estampetes beneïdes, una tradició que fins a hores d’ara s’ha seguit celebrant.

Els animals han recorregut els carrers de la localitat fins a la seua benedicció, un acte on es mostra el sentiment pels nostres fidels animals.

Sant Antoni del Porquet ja ha conclòs la seua festivitat a Almussafes aquest any!