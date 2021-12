Almussafes clausura el programa Emcorp 2021

Connect on Linked in

Tres peons de neteja han reforçat les tasques de prevenció contra la Covid-19 durant els últims sis mesos

La convocatòria de Labora donava preferència a les persones majors de 45 anys, parades de llarga duració i que no cobraven cap prestació

L’Ajuntament d’Almussafes ha clausurat, hui dimecres 15 de desembre, el programa EMCORP 2011 de Labora. Un total de tres peons de neteja han treballat durant sis mesos en tasques de reforç i prevenció contra la Covid-19 en les àrees industrials i en el cementeri municipal gràcies a aquest projecte subvencionat amb 29.435,83 euros pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana i complementat amb l’aportació de 1.400 euros de fons propis del consistori.

El passat 1 de juny es van incorporar als seus llocs de treball els tres peons de neteja contractats per l’executiu local a través del programa Emcorp 2021 per a reforçar les tasques de prevenció contra la Covid-19.

Els tres operaris, tots ells majors de 45 anys, parats de llarga duració i que no percebien cap prestació abans de la seua contractació, han desenvolupat les seues funcions per a l’administració local durant els últims sis mesos en els polígons industrials i també en el cementeri municipal.

El programa d’ocupació, que ha finalitzat hui dimecres 15 de desembre, es va implementar gràcies a la subvenció de 29.435,83 euros, concedida pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) de la Generalitat Valenciana, un import que es va completar amb els 1.400 euros aportats pel propi consistori.

“Anualment despleguem un ampli paquet de plans d’ocupació, molts d’ells propis i altres subvencionats per l’administració autonòmica, amb l’objectiu de donar oportunitats laborals a veïns i veïnes que han vist minvats els seus ingressos o tenen dificultats per a la seua inserció laboral. Amb iniciatives com la del programa Emcorp del present any hem aconseguit un doble objectiu: generar ocupació entre els col·lectius més necessitats i intensificar tasques de vital importància, com és la neteja i desinfecció necessària per a lluitar contra la pandèmia que encara es troba entre nosaltres”, destaca l’alcalde, Toni González.