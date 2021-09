Almussafes commemora la festa de la Comunitat Valenciana amb el lliurament dels seus primers Premis 9 d’Octubre

L’Ajuntament prepara un acte institucional per a reconéixer el treball de diverses personalitats de la localitat



El 9 d’Octubre es viurà intensament a Almussafes. L’Ajuntament, en col·laboració amb les entitats locals, ha organitzat nombrosos actes entre l’1 i el 10 d’aquest mes perquè la ciutadania commemore el dia dels valencians i les valencianes. Entre elles es troben l’Acte Institucional en el qual s’entregaran els I Premis 9 d’Octubre Poble d’Almussafes, la Nit Estellés, visites guiades al Museu Casa Ayora i a la Torre Razef, l’exposició que mostra els treballs presentats al concurs de cartells de la commemoració o un concert a càrrec de la banda de la Societat Musical Lira Almussafense. Tal com assegura el regidor de Cultura, Àlex Fuentes, l’objectiu és “posar en valor la cultura i les tradicions pròpies de l’autonomia i fomentar el sentit de pertinença a la nostra terra”.



Almussafes tornarà a vestir-se de festa per a commemorar el 9 d’Octubre, dia de la Comunitat Valenciana. La població celebrarà aquesta important efemèride amb una àmplia programació amb la qual l’Ajuntament, en col·laboració amb el teixit associatiu, pretén “posar en valor la cultura i les tradicions pròpies de l’autonomia i fomentar el sentit de pertinença a la nostra terra”, destaca el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



La principal novetat d’aquesta edició és la posada en marxa dels Premis 9 d’Octubre Poble d’Almussafes, uns reconeixements amb els quals es donarà visibilitat a la labor desenvolupada per veïns i veïnes de la localitat en diferents àmbits de la societat. Així, la distinció al mèrit cultural se li entregarà a la consarada rapera Tesa, la dirigida al mèrit empresarial a la dissenyadora de vestuari de cinema Giovanna Ribes i la que premia el treball científic a la investigadora Sandra Grau. A més, la il·lustradora creadora de la marca ‘Tres Voltes Rebel’ Amelia Soler rebrà el guardó al mèrit per accions en favor de la igualtat i per una societat inclusiva, l’atleta olímpica Laura Méndez el dedicat a l’esport i Rosita Ribes el Premi Ambaixadora d’Almussafes per la recuperació del ball tradicional ‘La Riberenca’.



“L’any passat vam aprofitar l’acte institucional d’aquesta jornada per a homenatjar els col·lectius implicats en la lluita contra la Covid-19 i aquest hem pensat que podem dedicar-lo a rendir tribut als almussafenys i les almussafenyes que, en les seues respectives disciplines, estan destacant a nivell autonòmic, nacional i fins i tot internacional. Són persones que amb un enorme esforç estan aconseguint resultats realment sorprenents i per això considerem que cal felicitar-les públicament i donar-los visibilitat”, sosté l’edil. L’acte de lliurament d’aquests premis es durà a terme el mateix dissabte 9 d’octubre a les 12.30 hores en l’Àgora del parc Central.

Però les activitats programades per a eixe dia començaran abans. A les 9 h està prevista una ‘despertà’, a les 10.30 h tallers infantils, a les 11.15 h una cercavila a càrrec de la banda Lira Almussafense i a les 12 h la Batucada Bloco Loko recorrerà aquesta zona verda del municipi al ritme del característic so de la percussió. A les 14 h es dispararà una ‘mascletà’ a l’esplanada del Centre Cultural per a posar el punt final a l’agenda festiva.



Exposició, concert, visites guiades i Nit Estellés

El tret d’eixida a la programació serà el divendres 1 d’octubre a les 19 hores amb la inauguració de l’exposició que reuneix les obres presentades al Concurs de Cartells del 9 d’Octubre, organitzat per l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’. Enguany, Alfonso Giménez Ventura ha sigut el guanyador en la categoria Adults i, per tant, el seu disseny ha sigut el que s’ha utilitzat per a promocionar la commemoració. En la categoria Infantil la guanyadora ha sigut Judit Marí Esteve.



L’endemà, el dissabte 2 a les 18 h, la banda de la Societat Musical Lira Almussafense i la Banda Jove delectaran al públic amb un recital que tindrà lloc al pati del CEIP Almassaf.



A més, perquè la ciutadania indague en la història del municipi, el Consistori ha organitzat per als dies 8, 9 i 10, visites guiades al Museu Casa Ayora i a la Torre Razef. Per a participar en elles, és imprescindible reservar plaça gratuïtament telefonant al 96 178 45 55.



Finalment, i com ja és tradició, el divendres 8 se celebrarà la Nit Estellés, una vetlada dedicada a la literatura. Durant l’acte s’entregaran els premis a les obres guanyadores del citat concurs de cartells i els del Certamen de Poesia Marc Granell i s’oferirà l’espectacle ‘La lluna a les butxaques’, d’Argila de l’Aire. L’accés a l’acte, que es durà a terme en el Museu Casa Ayora a partir de les 20 h, serà lliure amb control d’aforament.