Almussafes commemora un any més el Dia de l’Arbre

La Regidoria de Medi Ambient planteja per a aquest diumenge 19 de gener una jornada de conscienciació amb tallers infantils



El consistori repartirà diferents espècies arbòries a les persones que s’acosten al punt d’informació municipal



El Dia de l’Arbre torna a Almussafes amb la celebració d’una jornada mediambiental que es durà a terme aquest diumenge 19 de gener a partir de les 12 hores al parc Central. L’Ajuntament oferirà tallers infantils i repartirà gratuïtament arbres de diferents espècies i mini contenidors amb el lema ‘Almussafes Net’. La commemoració inclou una activitat educativa per a l’alumnat dels CEIP Almassaf i Pontet que es desenvoluparà en horari lectiu el pròxim dimarts 21 de gener en la Pista Polivalent. Tal com explica la regidora de Medi

Ambient, Davinia Calatayud, “serà un bon moment per a recordar que tots i totes hem de comprometre’ns en aquesta tasca de lluitar contra el canvi climàtic si volem que les coses no canvien més del que ja ho està fent”.



Aquest diumenge 19 de gener, el parc Central d’Almussafes acollirà una jornada dirigida a tota la ciutadania per a commemorar a nivell local el Dia de l’Arbre. A partir de les 12 hores, la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament instal·larà en la citada zona verda un punt d’informació en el qual es conscienciarà a la població sobre la importància de respectar la vegetació i de valorar els beneficis que comporta per a la vida en el nostre planeta.



“Serà un bon moment per a recordar que tots i totes hem de comprometre’ns en aquesta tasca de lluitar contra el canvi climàtic si volem que les coses no canvien més del que ja ho està fent”, afirma la regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud. “En el departament d’Urbanisme intentem que els nostres parcs siguen un bon exemple d’aquesta manera d’entendre el respecte al nostre entorn”, assenyala.



Durant el matí d’aquest diumenge, el públic infantil podrà participar en diversos tallers de temàtica mediambiental i es repartiran exemplars d’arbres i xicotets contenidors amb el text ‘Almussafes Net’, lema en el qual s’engloben totes les iniciatives impulsades per l’Ajuntament per a difondre la necessitat de mantindre en bones condicions higièniques tot el terme municipal. Entre els projectes inclosos en aquest apartat destaca, entre altres, l’ordenança reguladora de l’ADN caní.



Per a completar la programació d’aquesta commemoració, l’alumnat dels CEIP Almassaf i Pontet es desplaçarà el pròxim dimarts 21 de gener al llarg del matí fins a la Pista Polivalent, situada en la ronda Antoni Ludeña, per a participar en la plantació de diferents exemplars d’arbres en les jardineres decoratives que, posteriorment, es col·locaran en diferents punts del carrer Major.



“És important que la infància senta com a propi aquest repte que tenim com a societat i que aprenga a plantar arbres i a cuidar-los perquè són una manera de combatre el canvi climàtic, atés que absorbeixen el diòxid de carboni, principal causant del calfament global, entre molts altres beneficis”, recorda l’edil.