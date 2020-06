Almussafes completa el procés de reobertura de les seues instal·lacions esportives

Els últims recintes a posar-se a la disposició de les persones usuàries, el pròxim 1 de juliol, seran la sala de musculació i el parc de cal·listènia



A partir d’aquest dia es podran utilitzar tots els espais per a la pràctica d’activitats individuals, sempre seguint estrictes mesures de seguretat

El pròxim dimecres 1 de juliol tornen a la seua activitat habitual la sala de musculació del Pavelló Poliesportiu Municipal i el parc de cal·listènia situat en el Poliesportiu. Per a fer ús d’aquests espais serà necessari sol·licitar cita prèvia i seguir les mesures de prevenció establides per l’Ajuntament per a evitar el contagi per coronavirus. Entre altres punts, el nou reglament estableix l’obligatorietat de mantindre les distàncies, la desinfecció de les sabatilles i la utilització de tovallola i de gel hidroalcohòlic. Tal com s’especifica en el pla elaborat per la Regidoria d’Esports, s’ha limitat l’aforament i la neteja i desinfecció seran constants.

El regidor d’aquesta àrea, Pau Bosch, afirma que en l’executiu municipal són conscients que “el nou reglament és molt estricte, però més que necessari. En aquests moments hem d’anar amb els peus de plom en el retorn a la normalitat, perquè les autoritats sanitàries ens estan alertant de possibles rebrots si no seguim rigorosament les mesures de prevenció”. Aquest dissabte 27 de juny, només uns dies abans de la posada en marxa d’aquests dos espais, obriran les seues portes també les Piscines Municipals.



El Pla de Desescalada Esportiva Almussafes Covid-19 2020, aprovat per l’Ajuntament de la població per a la reobertura escalonada de les seues instal·lacions, entra en la seua fase final. Després de la posada en marxa dels espais utilitzats per les associacions, el Poliesportiu, el Camp de Futbol i les Piscines Municipals, que donaran la benvinguda a la temporada d’estiu aquest dissabte 27 de juny, tan sols queden per reactivar la sala de musculació del Pavelló Poliesportiu i el parc de Calistenia, situat dins del perímetre del Poliesportiu. En tots dos casos, el retorn està previst per al pròxim dimecres 1 de juliol i amb un protocol de seguretat similar a l’utilitzat fins ara en la resta de les infraestructures.



La cita prèvia serà novament imprescindible per a poder fer ús de les instal·lacions, per al que serà necessari telefonar (96 203 10 46) o realitzar el tràmit a través de l’eina Serviweb, a la qual pot accedir-se a través de www.almussafes.net, o mitjançant l’aplicació. Cada persona podrà reservar únicament una hora al dia per activitat i, com ocorre en la resta de les instal·lacions municipals, l’aforament estarà limitat (10 persones a la sala de musculació i 4 al parc de cal·listènia). En aquest sentit, s’han habilitat una sèrie de franges horàries perquè les persones usuàries puguen seleccionar el moment en el qual els ve bé entrenar.



A més de desinfectar les sabatilles i les mans en l’entrada, serà obligatori l’ús de la màscara en el trajecte recorregut fins al lloc d’entrenament i de la tovallola durant els exercicis. Així mateix, en cap d’aquests espais estaran oberts els vestidors ni es podran utilitzar les taquilles. Finalment, a la sala de musculació es deixarà una màquina lliure entre persones usuàries, hi haurà una distància mínima de separació de tres metres i haurà de fer-se ús de diferents dispensadors de gel hidroalcohòlic distribuïts per aquest espai per a desinfectar-se les mans abans d’utilitzar qualsevol equip.



“Sabem que el nou reglament és molt estricte, però més que necessari. En aquests moments hem d’anar amb els peus de plom en el retorn a la normalitat, perquè les autoritats sanitàries ens estan alertant de possibles rebrots si no seguim rigorosament les mesures de prevenció contra el contagi per Covid-19”, ressalta el regidor d’Esports, Pau Bosch. “Hem optat per la prudència, d’ací el calendari escalonat de les reobertures proposat, que s’ha desenvolupat atenent qüestions com la separació entre persones i als protocols per a la desinfecció constant de les instal·lacions, un treball que es realitzarà en diverses ocasions al llarg de cada jornada”, recorda l’edil.



Obertura per fases

Tal com es va anunciar recentment, abans de la reobertura de la sala de musculació i del parc de cal·listènia també entraran de nou en funcionament les Piscines Municipals. La benvinguda a la temporada d’estiu d’aquest recinte està prevista per a aquest dissabte 27 de juny i en tot el període fins a la seua clausura, el pròxim 31 d’agost, també s’aplicaran mesures com la limitació d’aforament, la cita prèvia, la prohibició d’utilitzar els vestuaris o la desinfecció periòdica. Amb anterioritat també s’han obert al públic les instal·lacions utilitzades pels clubs, el Poliesportiu i el Camp de Futbol.