Almussafes continua omplint-se d’arbres i flors

Els 40 arbres i les 1.000 plantes florides adquirits recentment pel consistori almussafeny ja han començat a trobar el seu lloc en els diferents espais públics del nucli urbà de la població. S’han col·locat ja en l’aparcament del Cementeri Municipal, el Camp de Futbol, les Piscines Municipals i també en nombrosos parcs i zones verdes. La brigada de jardineria i les persones treballadores del POL avancen en aquesta intervenció al mateix temps que esbrossen els espais a l’aire lliure utilitzats pels clubs esportius de la localitat, que podran reobrir el pròxim 8 de juny si la desescalada avança al ritme esperat. “El nostre objectiu en matèria de medi ambient és continuar contribuint a la sostenibilitat del planeta i, per tant, també a la salut de la població”, assenyala la regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud.



En la zona d’aparcament del Cementeri Municipal s’han incorporat 6 carrasques i 5 pronus, que se sumen als exemplars plantats fa aproximadament un mes en la vora del camí central de l’aparcament pel qual s’arriba a la porta principal del recinte. Aquestes onze noves unitats s’han situat en paral·lel a la vorera de la ronda Antonio Ludeña i just a continuació dels arbres de la Pista Polivalent, “mesura amb la qual s’ha volgut donar continuïtat estètica a l’entorn d’aquests dos espais públics”; afirma la regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud.



En les Piscines Municipals també ha finalitzat la plantació de gespa i de plantes florides, mentre que en el Camp de Futbol s’han sumat 11 noves carrasques a les 8 col·locades fa unes setmanes. De la mateixa forma, la intervenció ha conclòs als parcs Central, de la Constitució i de la Residència ‘La Vila’, zones en les quals ja llueixen diferents flors de temporada. Finalment, són ja visibles els canvis en les rondes de circumval·lació, on s’han substituït els tarongers deteriorats per pronus. La brigada de jardineria és el departament que s’està encarregant de dur a terme aquestes accions, labor per a la qual compten amb les persones treballadores del Pla d’Ocupació Local (POL) actualment en marxa en l’administració almussafenya.



“El nostre objectiu en matèria de medi ambient és continuar contribuint a la sostenibilitat del planeta i, per tant, també a la salut de la població. En aquest sentit, ja estem ultimant altres iniciatives perquè cada vegada la vegetació impregne més el paisatge urbà”, avança l’edil.



Davant la previsible reobertura el pròxim 8 de juny dels espais a l’aire lliure utilitzats pels diferents clubs, tots dos grups també estan fent tasques de desbrossament al Parc Rural, on desenvolupen les seues activitats Esportiu Agility Almussafes, El Club de Caçadors ‘El Perdigó’ i el MotoClub, en el circuit d’automodelisme, en el qual entrena l’Associació ‘L’Autet’, i la zona verda situada al costat de les Pistes de Tennis i Pàdel, lloc en el qual es preparen per a les seues competicions els i les integrants del Club de Tir amb Arc.