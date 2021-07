Almussafes continua treballant per a aconseguir fons del programa Next Generation UE

L’alcalde, Toni González, s’ha reunit aquest matí amb responsables d’UGT per a tractar diferents temes relacionats amb el sector de l’automoció



En la trobada s’ha analitzat el contingut del PERTE Nacional d’Automoció, publicat dissabte passat en el BOE

Les reunions entre l’Ajuntament d’Almussafes i les diferents institucions i organitzacions implicades en la concessió dels fons del programa Next Generation de la Unió Europea, que es realitzarà a través d’un PERTE nacional d’automoció que ja s’ha publicat, continuen. Hui, dijous 21 de juliol, l’alcalde, Toni González, i el director de l’Oficina d’Inversions Industrials, Carlos González Triviño, s’han reunit amb el secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez, i amb el secretari general d’UGT FICA PV, Daniel Argente, per a analitzar com adaptar l’estratègia de la localitat a aquesta convocatòria. “Des de l’Ajuntament d’Almussafes hem de continuar esforçant-nos al màxim perquè part d’eixes ajudes recaiguen en els projectes que hem proposat. Només així els nostres polígons continuaran sent la referència que són”, assegura l’alcalde.



L’Ajuntament d’Almussafes segueix avant amb les gestions necessàries perquè la localitat continue sent un referent nacional en l’àmbit de la indústria i puga modernitzar les seues àrees empresarials. En aquest sentit, treballa per a poder rebre part dels fons del programa Next Generation de la UE, que inicia la seua recta final amb l’aprovació i publicació en el BOE del primer PERTE nacional d’automoció (dirigit a projectes estratègics amb gran capacitat d’arrossegament per al creixement econòmic, l’ocupació i la competitivitat). Aquest pla contempla una inversió global de 24.000 milions d’euros, dels quals 4.295 euros serien de procedència pública i 19.714 de procedència empresarial, quantitat que es destinarà, sobretot, a la modernització i electrificació de la cadena de valor industrial i l’impuls de la mobilitat sostenible.



Hui, dimecres 21 de juliol, l’alcalde, Toni González, i el director de l’Oficina d’Inversions Industrials del Consistori, Carlos González Triviño, s’han reunit en la seu d’UGT-PV a València amb el secretari general de l’entitat, Ismael Sáez, i amb el secretari general d’UGT FICA PV, Daniel Argente, per a tractar diferents temes relacionats amb el sector de l’automoció. Durant la trobada, s’ha analitzat l’encaix d’aquest important clúster industrial en el context dels fons europeus de reconstrucció Next Generation i totes dues parts destaquen la necessitat de continuar apostant amb força pel sector de l’automoció.



“La indústria automobilística està en ple procés d’adaptació. Es dirigeix inevitablement a una nova època en la qual canviarà bona part de la seua estructura i funcionament i nosaltres, com a administració pública més pròxima a la realitat de la ciutadania que treballa en aquest sector, no podem ser aliens a aquesta transició. Des de l’Ajuntament d’Almussafes hem de continuar esforçant-nos al màxim perquè part d’eixes ajudes recaiguen en els projectes que hem proposat. Només així els nostres polígons continuaran sent la referència que són”, afirma el primer edil.



L’Ajuntament i l’organització sindical han programat una agenda de treball per a poder introduir la ubicació d’Almussafes i les seues àrees industrials dins de la visió dels fons de reconstrucció, atés que el citat PERTE ja s’ha publicat en el BOE i afronta la recta final per a l’adjudicació de les inversions. “Es tracta d’un treball que venim desenvolupant des de fa temps. Tenim un pla molt ben definit que considerem que ofereix els suficients atractius com per a ser mereixedors de part d’eixos fons, per la qual cosa ara la nostra tasca és continuar eixe camí”, comenta González.



Un altre dels assumptes tractats ha sigut l’estratègia de diversificació industrial plantejada pel Consistori, una iniciativa que suposaria l’obertura a altres sectors d’activitat. Per a això és necessari finalitzar la tramitació del nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), atés que s’afegirien 700.000 metres quadrats de nou sòl industrial per a la implantació de noves empreses. Respecte a aquest tema, els participants han assenyalat la importància d’apostar per sectors com la indústria circular, les indústries amb forta base de disseny i el sector agroalimentari, amb gran capacitat de generació de valor social i d’ocupació de qualitat.