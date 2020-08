Almussafes contractarà 35 persones durant un any gràcies a les seues Beques per a Graduats i Estudiants

L’Ajuntament invertirà un total de 254.223 euros de fons propis en la posada en marxa d’aquesta nova edició de la iniciativa



La situació econòmica derivada de la crisi sanitària ha portat a l’executiu municipal a ampliar el nombre de places disponibles, que inicialment eren 15



Les sol·licituds per a participar en el programa poden presentar-se des de hui, divendres 14, i fins al pròxim dijous 27 d’agost



El programa de Beques per a Graduats i Estudiants de l’Ajuntament d’Almussafes es prepara per a la posada en marxa d’una nova edició amb l’obertura del període de presentació d’instàncies per a sol·licitar l’admissió en aquest, que ha començat hui, divendres 14, i romandrà obert fins al pròxim dijous 27 agost. El consistori posa a la disposició de la ciutadania gràcies a aquest pla 35 places, una xifra que s’ha incrementat des de les 15 previstes inicialment en el pressupost municipal a causa de la situació econòmica provocada per la crisi sanitària del coronavirus. Per aquest motiu, la inversió definitiva necessària per a la posada en marxa d’aquesta convocatòria ascendirà a 254.223,60 euros, tots ells aportats pel propi Ajuntament. “És el moment de treballar per la gent i farem tot el que estiga a les nostres mans perquè la crisi econòmica afecte el menys possible a la ciutadania”, assegura la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech.



Hui, divendres 14 d’agost, l’Ajuntament d’Almussafes ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la nova convocatòria de les beques municipals destinades a graduats i a estudiants, que en aquesta ocasió permetrà la contractació de 35 persones durant un any. La situació econòmica generada per la crisi sanitària que s’està vivint a causa de la pandèmia de coronavirus ha portat a l’executiu local a ampliar el nombre de places inicialment disponibles per al programa.



“Tal com ha ocorregut amb altres partides del nostre pressupost, hem decidit modificar les bases per a ampliar el crèdit dedicat a aquesta actuació, de manera que finalment no seran 15 sinó 35 les beques que es concedisquen en el marc d’aquesta convocatòria. És el moment de treballar per la gent i farem tot el que estiga a les nostres mans perquè la crisi econòmica afecte el menys possible a la ciutadania”, afirma la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech.



Aquestes beques estan dirigides a les persones que estiguen en possessió del títol oficial universitari o de formació professional i a estudiants, sent compatibles amb el desenvolupament d’altres activitats laborals si ho permet l’horari de les pràctiques i si el que el que es percep per aquestes no supera el salari mínim interprofessional. Les persones aspirants hauran de posseir el veïnatge administratiu a Almussafes amb una antiguitat d’almenys un any i complir amb els requisits establits en les bases, que poden consultar-se en www.almussafes.net.



Pel seu treball, que serà d’un màxim de 25 hores setmanals, aquestes 35 persones rebran un salari de 600 euros bruts mensuals en cas de grau i de 500 euros bruts mensuals en el dels cicles, import al qual se li practicaran les retencions que corresponguen en concepte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i les deduccions en concepte de Seguretat Social. Amb tot, l’Ajuntament invertirà en aquest programa un total de 254.223,60 euros.



La presentació de sol·licituds, que podrà realitzar-se fins al pròxim dijous 27 d’agost, i preferiblement en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, haurà d’anar acompanyada d’una sèrie de documentació, entre la qual es troba el DNI, el títol acadèmic corresponent o el justificant de matrícula, l’expedient escolar i els escrits que justifiquen el temps de residència a Almussafes, la situació socioeconòmica i, en el seu cas, el reconeixement d’una discapacitat. Finalment, s’hauran d’adjuntar els certificats que acrediten la formació complementària i els coneixements de valencià i d’altres idiomes. A això caldrà afegir una còpia del curriculum vitae actualitzat en el qual consten les dades personals, acadèmiques i professionals.



Tots aquests mèrits seran valorats sobre la base dels criteris establits en la normativa per una comissió avaluadora, que s’encarregarà d’elaborar la llista de persones seleccionades per a participar en aquesta iniciativa, “amb la qual a més de brindar una oportunitat laboral d’enorme valor per a guanyar experiència professional en l’administració pública reforcem el treball dels departaments municipals”, assenyala la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud.



Titulacions

En la present convocatòria es concediran beques per als graus de Magisteri (3), Gestió i Administració Pública (1), Administració i Direcció d’Empreses (1), Finances i Comptabilitat (1), Enginyeria de Tecnologies de la Telecomunicació (1), Enginyeria Informàtica (1), Traducció i Interpretació (1), Belles Arts (1), Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (1) i Història de l’Art (3). Així mateix, i també dins de l’apartat de titulacions universitàries, es busquen persones amb estudis de Turisme (2), Filologia Hispànica (1), Periodisme (1), ADE + Dret (1), Farmàcia (1), Psicologia (1), Dret (1) i Arquitectura amb coneixements de SIG (1).



Pel que respecta als cicles formatius, el consistori desitja incorporar a persones amb estudis de CFGS de Manteniment Electrònic (1), CFGS d’Administració i Finances (4), CFGS d’Educació Infantil (1), CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència (1) i CFGM de Gestió Administrativa (3). Finalment, també s’ha reservat una plaça per a titulats en ESO i una altra per als quals estiguen en possessió del certificat de Batxillerat.