Almussafes contractarà a 14 persones durant un mes gràcies al Pla d’Ocupació del SEPE

Connect on Linked in

El consistori aportarà 9.932,24 euros i el Govern d’Espanya els 20.151 euros restants per a finançar el programa

Les sol·licituds podran presentar-se de l’1 al 5 de juny i des de l’ADL contactaran amb les persones candidates del llistat de Labora

Aquells veïns que hagen treballat en l’última campanya del sector agrari s’han de posar en contacte amb l’ADL 961782215

El mes vinent de juliol, un total de 14 almussafenys aturats i inscrits en LABORA en l’ocupació de peó agrícola o capatàs participaran en el Programa de Foment de l’Ocupació Agrària creat pel SEPE per a pal·liar la desocupació eventual en aquest sector. El pla, valorat en 30.083,24 euros està cofinançat pel Govern d’Espanya (20.151 euros) i l’Ajuntament de la localitat (9.932,24 euros) i gràcies al mateix es desenvoluparan treballs de desbrossament i neteja en camins, ponts i el Parc Rural. Les sol·licituds podran presentar-se de l’1 al 5 de juny i des de l’ADL contactaran amb les persones candidates del llistat de Labora. Aquells veïns que hagen treballat en l’última campanya del sector agrari s’han de posar en contacte en el telèfon 961782215 de l’ADL a partir de demà divendres, 22 de maig.

Un any més, l’Ajuntament d’Almussafes s’ha adherit al Programa de Foment de l’Ocupació Agrària impulsada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), gràcies al qual un total de14 almussafenys rebran una oportunitat laboral durant un mes. Amb aquesta iniciativa, s’ofereix un complement de renda després del final de la campanya agrícola, en el qual els ingressos baixen o fins i tot desapareixen per a aquestes persones i les seues famílies. En la present edició, el SEPE ha autoritzat la inclusió en aquest programa de 3 capatassos encarregats i 11 peons agrícoles, que realitzaran labors de desbrossament i neteja en camins, ponts i el Parc Rural de l’1 al 31 de juliol.

“Com ocorre amb tots els plans d’ocupació als quals ens acollim des del consistori, a més d’oferir treball a persones en atur i facilitar l’ampliació dels seus currículums vitae, accelerem la realització de tasques de manteniment que permeten gaudir d’una població més neta, segura i bonica, per la qual cosa complim amb un doble objectiu”, afirma l’alcalde, Toni González.

El Govern d’Espanya ha concedit una subvenció de 20.151 euros a l’Ajuntament d’Almussafes per a la posada en marxa d’aquest projecte, mentre que el consistori aportarà de fons propis al mateix 8.264,63 euros per a materials i altres 1.667,61 euros en concepte de costos laborals. La inversió total ascendirà, per tant, a 30.083,24 euros.

Per a accedir a un dels llocs oferits, s’han presentat dues ofertes en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), una de capatàs, per a la qual es demana experiència, i una altra de peó agrícola, per a la qual és necessari haver participat almenys tres mesos en l’última campanya del sector agrari. Les persones interessades, que hauran d’estar inscrites en LABORA com a aturades en l’ocupació de peó agrícola o capatàs, presentaran les seues sol·licituds i la corresponent documentació de l’1 al 5 de juny, després del que una comissió de baremació analitzarà i valorarà les propostes per a procedir a la corresponent selecció. Per a més informació, es pot contactar amb l’Agència de Desenvolupament Local a través del telèfon 96 178 22 15 i, tal com recorden des del consistori, tant per al lliurament de la documentació com per a l’assessorament presencial.