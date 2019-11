Almussafes contractarà a tres persones per a sis mesos amb el programa EMCORP

El pla d’ocupació està cofinançat pel consistori municipal (9.544,23€) i el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (24.704,83€)



S’ha seleccionat un terapeuta ocupacional, un auxiliar administratiu i una persona que es dedicarà a tasques de neteja



El pròxim 1 de desembre començaran els seus contractes les tres persones seleccionades per a participar en la nova edició del programa d’ocupació EMCORP a Almussafes, amb el qual la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament cofinancen sis mesos de treball per a tres ciutadans i ciutadanes majors de 30 anys en diferents departaments municipals. En aquesta ocasió s’incorporen un terapeuta ocupacional, un auxiliar administratiu i una persona que s’ocuparà de tasques de neteja. L’alcalde, Toni González, afirma que “a poc a poc, i a través dels diferents plans, estem aconseguint que més veïns i veïnes aconseguisquen una oportunitat laboral”.



El programa d’ocupació EMCORP, amb el qual el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) s’alia amb les administracions locals per a proporcionar ocupació a les persones amb més de 30 anys, està a punt de començar una nova edició a Almussafes. El pròxim 1 de desembre, un total de tres almussafenys i almussafenyes s’incorporaran com a treballadors a la corporació municipal per a desenvolupar durant sis mesos diferents funcions en tres departaments de la institució.



Concretament, La Generalitat Valenciana ha acceptat la contractació d’un terapeuta ocupacional per a l’àrea de Benestar Social, un auxiliar administratiu per a la Policia Local i una persona per a la realització de tasques de neteja en el departament d’Urbanisme. Labora aportarà 24.704,83 euros i l’Ajuntament els 9.544,23 euros restants per a poder desenvolupar el projecte, pressupostat en 34.249,06 euros. En aquesta quantitat s’inclouen els salaris, les quotes a la Seguretat Social, el vestuari i el material per a l’execució dels treballs.



“A poc a poc, i a través dels diferents plans, estem aconseguint que més veïns i veïnes aconseguisquen una oportunitat laboral amb la qual aconseguir uns ingressos necessaris per a mantindre a les seues famílies, ampliar el seu curriculum vitae i col·laborar en la gestió pròpia del consistori, un sector en el qual considere que poden aprendre molt”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González.



Com en cada convocatòria d’aquestes característiques impulsada per l’Agència de Desenvolupament Local, la selecció de les persones a contractar s’ha dut a terme a través d’un procés administratiu que es va iniciar amb la recepció d’ofertes i va seguir amb la baremació dels punts aconseguits per cada aspirant. Una comissió creada a aquest efecte, i formada per dues empleades municipals i un representant sindical, va avaluar les peticions rebudes sobre la base dels criteris establits en la convocatòria i l’ajuntament acaba de publicar les actes provisionals del programa.