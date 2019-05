Almussafes contractarà aquest estiu a 14 persones gràcies al Programa de Foment de l’Ocupació Agrària del Govern

Ahir, dimarts 28 de maig, el consistori va obrir el període de presentació de les candidatures, un tràmit que podrà realitzar-se fins al 7 de juny



Aquesta edició, que tornarà a estar cofinançada pel SEPE i l’Ajuntament, comptarà amb quatre almussafenys més que la de 2018

L’Ajuntament d’Almussafes ha tornat a adherir-se al Programa de Foment de l’Ocupació Agrària del Govern d’Espanya, una iniciativa amb la qual podrà contractar aquest estiu a catorze persones durant un mes per a la realització de tasques relacionades amb el desbrossament i neteja dels límits dels camins rurals, el Parc Rural i el barranc. Les sol·licituds per a optar a un dels llocs poden realitzar-se fins al pròxim 7 de juny i tota la informació està disponible en www.almussafes.es i en l’Agència de Desenvolupament Local. El Servei Públic d’Ocupació Estatal aporta al projecte 20.151 euros i el consistori 14.796,78 euros.



Almussafes és un dels 156 municipis de la Comunitat Valenciana que es beneficiaran enguany del Programa de Foment de l’Ocupació Agrària per a Zones Rurals Deprimides impulsat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) del Govern d’Espanya, un projecte destinat al desenvolupament del medi rural, del patrimoni forestal i el medi ambient o a la creació i millora d’infraestructures per a la millora de la qualitat de vida en l’entorn en què es realitzen i pel qual l’autonomia rebrà aquest 2019 prop de 8,4 milions d’euros.



En el cas d’Almussafes, gràcies a aquest pla, al qual l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) s’adhereix des de fa diversos anys, la població podrà contractar a catorze persones d’aquest sector durant un mes per a la realització de tasques relacionades amb el desbrossament i neteja dels límits dels camins rurals, el Parc Rural i el barranc. Concretament, l’Ajuntament seleccionarà a onze peons agrícoles i tres capatassos que complisquen els requisits establits en les bases de la convocatòria, que poden consultar-se tant en la pàgina web municipal, www.almussafes.es, com en les dependències de l’ADL.



“En un sector com l’agrícola, en el qual el nivell de treball varia en funció de les collites, disposar d’un programa com aquest permet assegurar a les famílies uns ingressos que els garanteixen un manteniment fins a l’arribada d’una ocupació”, explica l’alcalde en funcions, Toni González, qui afig que al mateix temps “és una oportunitat per a intensificar la neteja en profunditat del terme municipal”.



Les persones aspirants hauran d’estar inscrites en Labora (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) com a aturades del Sistema Especial Agrari integrat en el Règim General de la Seguretat Social i haver treballat tres mesos en el sector agrari en l’última campanya. En la baremació, a més, tindran prioritat les persones que acrediten responsabilitats familiars, major període de permanència com a demandant d’ocupació, no haver sigut contractat en plans d’ocupació previstos en les bases en l’any immediatament anterior en el qual es realitza la corresponent selecció i no ser beneficiari de prestacions per desocupació.



El període de presentació de sol·licituds per a integrar-se en el programa, amb el qual es busca pal·liar la desocupació agrícola estacional i proporcionar un complement de renda als treballadors d’aquest sector, va començar ahir, dimarts 28 de maig, i romandrà obert fins al pròxim divendres 7 de juny. Les persones interessades hauran de posar-se en contacte amb l’ADL per a poder recollir tota la documentació i conéixer els detalls del projecte, en el qual el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública inverteix 20.151 euros i Ajuntament d’Almussafes els 14.796,78 euros restants per a poder dur a terme el pla. Enguany, es contractaran quatre persones més que en 2018, quan van ser deu.