Almussafes contractarà tres peons de neteja durant sis mesos per a reforçar les tasques de prevenció contra la Covid-19

Labora ha concedit una subvenció de 29.435 euros a l’Ajuntament perquè la localitat participe en la nova edició del programa EMCORP



La convocatòria donarà preferència a les persones majors de 45 anys, parades de llarga duració i que no cobren cap prestació



L’ADL ha començat a telefonar a les persones preseleccionades pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació perquè presenten la documentació

La lluita contra la pandèmia continua avant a Almussafes i a partir del pròxim 1 de juny ho farà amb un reforç en el nombre d’efectius gràcies a la incorporació de tres peons de neteja durant sis mesos que s’encarregaran de reforçar les tasques de prevenció contra la Covid-19. El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) ha inclòs a la població en la nova edició del programa d’ocupació EMCORP, en el qual s’ofereixen oportunitats laborals a persones majors de 30 anys i, preferentment, a les majors de 45, parades de llarga duració i que no cobren cap prestació. Per a poder implementar el projecte en la població, la Generalitat Valenciana li ha concedit a l’Ajuntament una subvenció que ascendeix a 29.435,83 euros, quantitat a la qual se sumaran altres 1.400 euros aportats pel propi consistori.



“Si aquest tipus de programes ja eren necessaris abans d’esclatar la pandèmia, ara ho són encara més. Moltes famílies han vist com els seus ingressos s’han reduït al mínim, o fins i tot han desaparegut, i necessiten diners per a suportar les despeses que implica el dia a dia. Amb iniciatives com aquesta, com sempre, aconseguim un doble objectiu: generar ocupació entre els col·lectius més necessitats i intensificar tasques de vital importància, en aquest cas per a acostar-nos cada vegada més al final de la tragèdia que ha provocat aquesta maleïda pandèmia”, explica l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.



Procés de selecció

Després de la publicació de l’oferta en la plataforma ‘Espai Labora’, l’organisme autonòmic ha remés a l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) el llistat amb les persones inscrites en la mateixa que podrien encaixar en els requisits establits en les bases i hui el personal d’aquest departament municipal ha començat a telefonar-les per a convidar-les a participar en el procés de selecció.



A més d’aportar emplenat l’imprés de sol·licitud, les persones que desitgen formar part del procediment hauran d’entregar, entre altres documents, una fotocòpia del DNI, el llibre de família, l’empadronament, la declaració de la renda de 2019, el certificat d’imputacions fiscals de l’AEAT, l’informe de vida laboral i contractes de treball, l’acreditació de la formació complementària i de les competències lingüístiques en valencià o altres idiomes comunitaris i, si fóra el cas, els certificats del grau de discapacitat i de la situació o risc d’exclusió social i la resolució judicial o informe dels serveis socials públics que acrediten la condició de víctima de violència de gènere o domèstica.



Una comissió de baremació formada per dos representants de l’Ajuntament i diversos representants de les organitzacions sindicals integrants del Consell de Direcció de Labora analitzarà les peticions presentades i ordenarà a les persones candidates en funció de la puntuació obtinguda en el procés.



“La lluita contra el coronavirus és tasca de la ciutadania, però també de les administracions públiques. Des del primer moment en l’executiu municipal així ho vam entendre i per això hem posat en marxa un ampli paquet de mesures amb les quals hem intentat minimitzar al màxim les conseqüències, tant sanitàries com econòmiques. Aquest nou pla d’ocupació és una prova més del nostre compromís, que s’ha traduït en accions que estan contribuint a acostar-nos a eixe fi de la pandèmia que tant anhelem”, subratlla el primer edil.