Almussafes convoca eleccions per al seu Consell d’Infància i Adolescència

Després de dos anys, i seguint la normativa de l’organisme, l’Ajuntament de la localitat obri el procés per a renovar als seus components



El 5 de febrer se celebrarà una reunió informativa per a les persones interessades i del 17 al 19 de febrer es duran a terme les votacions



Del 17 al 19 de febrer Almussafes celebrarà eleccions per a renovar el seu Consell d’Infància i Adolescència. Les persones interessades a formar part del mateix hauran d’acudir el pròxim dimecres 5 de febrer a les 18 hores al Centre Cultural, on es durà a terme una reunió informativa en el qual s’explicaran tots els detalls del procés. Paral·lelament, des del consistori s’ha posat en marxa una campanya de comunicació perquè l’alumnat conega en què consisteix aquest òrgan i els passos que han de donar-se durant l’elecció dels seus components. “La regidora d’Infància i Adolescència, Belén Godoy, anima “a tots els joves amb inquietuds a llançar-se a aquesta aventura”.



Des de la seua creació, fa ara dos anys, el Consell d’Infància i Adolescència d’Almussafes ha plantejat nombrosos suggeriments que el consistori municipal ha tingut en compte en les diferents decisions preses en àmbits com l’urbanisme, la cultura o l’oci. Les seues aportacions s’han incorporat a projectes com la reforma del parc Central, on es va instal·lar una tirolina a petició de l’organisme, la remodelació de les Piscines o la programació cinematogràfica estiuenca. “A través d’aquestes accions l’Ajuntament ha tractat de complir els objectius que es van establir en el moment de la seua creació, que no eren uns altres que donar visibilitat a les inquietuds i necessitats del col·lectiu de menors i augmentar la seua implicació en bona part de les decisions polítiques que es prenen entorn d’ells”, destaca la regidora del ram, Belén Godoy.



Dos anys després de la seua posada en marxa, i tal com marquen els seus estatuts, l’Ajuntament convoca eleccions per a renovar els càrrecs del consell, per al que s’ha posat en marxa tot el procés. Les eleccions se celebraran del dilluns 17 al dimecres 19 de febrer en els tres centres educatius de la localitat. Però abans d’arribar a eixos dies, el dimecres 5 de febrer a les 18 hores està prevista la realització d’una reunió informativa en el Centre Cultural dirigida a les persones interessades a formar part d’aquest grup. A més, per a donar a conéixer la convocatòria, s’està repartint informació i oferint una explicació de tot el procediment a l’alumnat. Concretament, hui dijous 30 de gener, el personal tècnic municipal s’ha acostat als CEIP Pontet i Almassaf per a presentar la convocatòria i la seua temporalització i el dilluns 3 de febrer serà el torn de l’IES Almussafes.



Pot presentar-se a aquestes eleccions l’alumnat que curse des de tercer de primària fins a quart de secundària en els centres educatius de la població i també els almussafenys i les almussafenyes que assistisquen a classe en col·legis de fora, per al que es pot sol·licitar més informació a l’Ajuntament. Aquelles persones interessades a participar hauran d’acudir a la citada reunió, on s’explicarà la finalitat del consell i el procés d’elecció dels seus membres. “Anime a tots els joves amb inquietuds a llançar-se a aquesta aventura en la qual a més d’opinar sobre els temes que els preocupen tindran l’oportunitat de desenvolupar la seua creativitat, aprendre a parlar en públic, visitar diferents llocs i involucrar-se en activitats culturals en les quals podran conéixer altres xiquets i xiquetes compromesos amb el seu present i el seu futur”, ressalta Godoy.



Una vegada realitzades les votacions, el nou Consell es constituirà el dijous 20 de febrer en una sessió que servirà per a donar continuïtat a un projecte iniciat en 2017 i amb el qual es busca donar veu a la joventut local involucrant-la en la realitat de la població. Per a això, el grup es reuneix periòdicament per a proposar idees i solucions a problemes que els afecten, com la qualitat de les zones verdes, l’educació o l’oferta d’oci. La posada en marxa d’aquest comité li va obrir les portes a Almussafes a formar part de la Xarxa de Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF.