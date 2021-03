Almussafes crea la seua Taula Local contra la Violència de Gènere

L’organisme, desenvolupat a través del programa ‘Més segures, més iguals’, s’encarregarà de la detecció, prevenció i actuació municipal en aquest àmbit



Començarà a funcionar quan passe tots els tràmits administratius i el Plenari Municipal aprove el projecte



En el procés, que s’ha desenvolupat en quatre fases, ha participat personal del consistori, associacions, centres educatius, Centre de Salut i Guàrdia Civil

La Taula Local contra la Violència de Gènere d’Almussafes i el Grup de Treball associat a la mateixa començaran a funcionar en breu. Les persones involucrades en el projecte ‘Mes segures, més iguals’, impulsat per l’Ajuntament en col·laboració amb l’empresa Equality Momentum, han sigut les encarregades de redactar el seu reglament, en el qual es recull la seua manera d’organitzar-se, i el protocol a seguir per a atendre correctament els casos detectats. Tan sols falta la superació dels últims tràmits administratius i la seua aprovació per part del Plenari Municipal. La regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, considera que “l’esforç col·lectiu realitzat durant els últims mesos ens ha permés materialitzar aquest projecte tan important” que permetrà “que aquestes tasques de detecció, prevenció i actuació”, que “ja es realitzaven en el consistori”, puguen desenvolupar-se “amb unes majors quotes de planificació i coordinació”.



El programa ‘Més segures, més iguals’, promogut per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes, en col·laboració amb l’empresa Equality Momentum, ja ha aconseguit el seu principal objectiu: la creació d’una Taula Local contra la Violència de Gènere que s’encarregarà de la detecció, prevenció i tractament integral dels casos que puguen sorgir en la població per a garantir la protecció de les dones i de les seues filles i fills. Estarà formada per persones de les àrees municipals de Benestar Social, Policia Local, i Joventut, així com per representants dels centres educatius i de salut, associacions de dones i Guàrdia Civil. Aquesta taula comptarà, així mateix, amb un Grup de Treball, que estarà integrat únicament per professionals que treballen directament amb la matèria, les quals s’ocuparan de la gestió diària.



“L’esforç col·lectiu realitzat durant els últims mesos ens ha permés materialitzar aquest projecte tan important per a l’Ajuntament d’Almussafes. És veritat que aquestes tasques de detecció, prevenció i actuació ja es realitzaven en el consistori, on sempre hem mostrat el nostre ferm compromís amb l’erradicació d’aquesta xacra, però a partir d’ara podrem desenvolupar-les amb unes majors quotes de planificació i coordinació, atés que involucrarem en aquesta tasca a persones amb un contacte directe i constant amb dones, com a docents, sanitàries o responsables d’associacions, entre altres àmbits. Estic convençuda que com més unides estiguem més prompte aconseguirem posar fi a aquesta desraó”, destaca la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy.



Juntament amb la creació de la Taula Local contra la Violència de Gènere i del Grup de Treball, en les reunions convocades també s’ha redactat el Reglament Regulador de la taula. D’aquesta manera, es busca garantir el seu correcte funcionament a llarg termini. En el document es recullen els objectius, les funcions, la forma d’organització, la periodicitat amb la qual s’han de dur a terme les reunions i els requisits necessaris per a entrar a formar part de tots dos òrgans. De la mateixa forma, també s’ha elaborat un Document d’Actuació Coordinada, una espècie de protocol al qual acudir per a saber com actuar davant casos de violència de gènere. Aquesta serà la principal eina de treball del Grup de Treball.



Amb tots els passos previs ja aconseguits, tan sols falta la corresponent aprovació pel Ple de la Corporació Municipal. “Estem ja en la recta final de la constitució oficial d’aquesta Taula Local, un camí que hem realitzat a través d’un procés de participació ciutadana molt important en el qual els seus participants s’han bolcat. Vull agrair el seu esforç al personal de l’Ajuntament, a la Guàrdia Civil, al professorat almussafeny, a les professionals del centre de salut i a les representants d’associacions per la seua implicació, perquè gràcies al treball conjunt s’ha pogut arribar fins ací”, reconeix l’edil.



Programa ‘Més segures, més iguals’

El programa municipal ‘Més segures, més iguals’, desenvolupat en el marc del Pla Municipal d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes en col·laboració amb l’empresa consultora Equality Momentum, va començar a caminar a mitjan 2020 i ha comptat amb quatre fases. La primera tenia com a objectiu la recollida d’informació en els diferents departaments municipals sobre les funcions i formació dels seus agents claus. Aquest treball va desembocar en la convocatòria d’una formació (segona fase) d’un total de 40 hores distribuïdes en set sessions i impartides en format semipresencial. En ella, les persones assistents van conéixer de la mà de professionals expertes les eines necessàries per a atendre correctament víctimes d’aquesta problemàtica.



Finalment, en les fases tres i quatre, les persones assistents a la citada formació, juntament amb la tècnica de Joventut Alba Lloret i la metgessa María López, que es van unir posteriorment, es van embarcar en la creació de la Taula Local i el Grup de Treball, etapes que han inclòs la redacció del reglament i el protocol. El passat dimecres 3 de març es va donar per culminat tot el procediment.