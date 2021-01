Almussafes crea un servei per a col·laborar amb les famílies confinades en la realització de compres i gestions essencials

El departament de Benestar Social arranca aquesta iniciativa extraordinària pel gran nombre de persones en quarantena detectades en la localitat les últimes setmanes



Està disponible per a tota la ciutadania que no dispose d’afins que puguen encarregar-se d’eixes tasques, independentment de l’edat, i funcionarà en paral·lel al SAD



Les famílies almussafenyes confinades per qüestions relacionades amb la Covid-19 i no disposen de suport per a la realització de tasques essencials per a la vida quotidiana, com anar a la compra o a la farmàcia, poden recórrer al nou servei impulsat per l’Ajuntament de la localitat, que estarà disponible mentre la situació ho requerisca. L’augment del nombre de casos ha portat al consistori a implementar aquesta iniciativa, que pot sol·licitar-se telefonant al departament de Benestar Social (96 178 39 91). “Si sumem les que han donat positiu, les que estan a l’espera de realitzar-se la prova o de rebre el resultat i les que han de romandre en els seus domicilis fins que passe el període en el qual poden ser focus de contagi obtenim un grup bastant nombrós en el qual poden trobar-se persones que no tinguen a qui recórrer”, destaca Faustino Manzano, regidor de Benestar Social.



Una de les conseqüències del considerable augment de contagis registrat a Almussafes en les últimes setmanes és que ha crescut el nombre de famílies que han de guardar quarantena en els seus domicilis, tant per haver donat positiu en coronavirus com per trobar-se en aïllament preventiu. Aquesta circumstància impedeix que puguen eixir per a realitzar la compra o fer tasques essencials del dia a dia, com la recollida de medicaments en les farmàcies, i no sempre es compta amb el suport de família, amistats o persones conegudes. Per a pal·liar aquest problema, el departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes acaba de posar en marxa un servei municipal mitjançant el qual personal del consistori s’encarrega de col·laborar amb aquesta mena de tasques.



“És una activitat que no ens havíem plantejat a l’Ajuntament fins que vam començar a conéixer casos de famílies en aquesta situació. Hi ha més de les que ens imaginem, perquè la transmissió del virus en la població es troba ara en el seu pitjor moment des que va esclatar la pandèmia i això implica també un augment del nombre de persones que han de quedar-se a casa aïllades juntament amb la resta de convivents. Si sumem les que han donat positiu, les que estan a l’espera de realitzar-se la prova o de rebre el resultat i les que han de romandre en els seus domicilis fins que passe el període en el qual poden ser focus de contagi obtenim un grup bastant nombrós en el qual poden trobar-se persones que no tinguen a qui recórrer i necessiten ajuda en aquest sentit”, argumenta el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.



Per a accedir a aquest servei extraordinari, que estarà disponible durant el temps que requerisca la situació, cal telefonar al 96 178 39 91. Des del consistori recorden que a través d’aquest es col·laborarà en “gestions essencials per al dia a dia i que no puguen ser realitzades per persones de l’entorn”, com poden ser anar a la compra o acostar-se a la farmàcia per a recollir medicaments relacionats amb els tractaments en marxa. Així mateix, l’Ajuntament recalca que aquesta assistència no substitueix al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) disponible per a les persones majors i dependents, que ja fa tasques similars per a aquests col·lectius des de l’esclat de la pandèmia, a la fi de març de 2020.